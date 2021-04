Academica, la 90 de minute de play-off după victoria cu Poli Iași!

Academica Clinceni a reuşit o victorie care ar putea fi decisivă în economia luptei la play-off în acest an. Trupa pregătită de Ilie Poenaru s-a impus cu 2-1 (0-1) într-un meci disputat în cadrul rundei 29 pe teren propriu cu Poli Iași.

„Lanterna” a deschis scorul în minutul 18 la Clinceni prin Platini, moldovenii intrând astfel la cabine cu avantaj pe tabela de marcaj. În actul secund pe teren nu a fost însă decât o echipă, ilfovenii reușind să răstoarne rezultatul prin Andrei Cordea (min.55) și Jovan Markovic (min. 79), partida terminându-se cu scorul de 2-1.

„Este a doua oară când trăiesc acest moment, după promovarea în Liga 1. A fost aceeași situație, am promovat în penultima etapă. Am trăit meciul la intensitate maximă, dar am crezut după ce ei ne-au dat gol la singura fază, în care am fost lipsiți de reacție. Le-am transmis la pauză anumite lucruri, după ce am fost temători din cauza presiunii. Apoi, ne-am descătușat și Iașiul nu ne-a mai pus vreo problemă. Am rupt șirul de eșecuri și semieșecuri și ne-am mai bucurat și noi după ceva timp. Sper să ne liniștim, mai avem un meci cu Dinamo și trebuie să câștigăm. Dacă rămânem în play-off, altfel va arăta echipa și o să vedeți că vom juca un fotbal foarte bun. Vor avea probleme mari cu noi echipele care vor să câștige campionatul”, a declarat Ilie Poenaru după joc.

În urma rezultatului Academica a urcat pe locul 5 cu 41 de puncte în timp ce Poli a rămas pe ultimul loc cu 19 puncte.