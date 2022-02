Acces Direct, scoasă din grila postului Antena 1 din 28 februarie 2022. Ce se întâmplă cu emisiunea Mirelei Vaida

Acces Direct, scoasă din grila postului Antena 1! Proiectul care a reuşit să ţină milioane de oameni în faţa micilor ecrane a avut parte de o serie de schimbări în ultima perioadă. Începând din 28 februarie, în fiecare zi, emisiunea se va putea vedea exclusiv pe Antena Stars.

În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:00, la Antena Stars, timp de trei ore, Mirela Vaida le va aduce telespectatorilor atât noutăţi din showbiz, cât şi subiecte din sfera socială.

„Durata emisiunii pe Antena Stars este, cumva, firească. Dinamica vieţii şi a evenimentelor ne-a făcut să înţelegem că suntem importanţi pentru oameni, că televiziunile de nişă sunt în creştere, că publicul lor este loial şi are aşteptări să găsească acolo tot ceea ce vrea să afle. Telespectatorii ne-au arătat un interes foarte mare pentru subiectele pe care le dezbatem zi de zi, fie că vorbim de familii, cazuri sociale, accidente, evenimente tragice, pandemie sau neimplicarea autorităţilor în anumite subiecte. Oamenii simt că au unde să vorbească şi că are cine să îi asculte şi, fără modestie, multe cazuri s-au rezolvat mai repede după anchetele reporterilor nostri. Telespectatorii ne-au fost alături indiferent de oră sau de staţia tv de pe care am emis, iar asta se reflectă deja în rezultatele de audienţă!”, a declarat gazda emisiunii Acces Direct, Mirela Vaida.

Ce salariu înasează Mirela Vaida de la Antena 1

Mirela Vaida primește sume importante de la Antene, dar se pare că actrița ar încasa un salariu mai mic decât Simona Gherghe. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, vedeta ar fi plătită pe ediție, în total salariul său ajungând la 5.000 de euro.

„Eu sunt plătită pe ediţie. Aşa sunt salariile în televiziune, în general. Eu am o sumă negociată pe ediţie, care nu e fabuloasă, şi se înmulţeşte cu câte zile am lucrat. Pe mine nu mă afectează etichetele care mi se pun. Eu am făcut mai multe emisiuni LIVE, Acces Direct nu este prima. Atâta timp cât se vorbeşte, înseamnă că eşti important pentru ei”, a declarat Mirela Vaida.

”Acces Direct”, amenzi usturătoare

Potrivit paginademedia.ro, emisiunea ”Acces Direct” a fost sancţionată cu suma de 150.000 de lei pentru ediţiile din 22 decembrie 2020, 8 ianuarie 2021 şi 17 mai 2021.

”Noi nu putem vorbi despre o relaţie de cauzalitate între ceea ce se s-a întâmplat în emisiuni, putem vorbi de complicitate şi instigare la crimă. E ca şi cum noi asistăm la spânzurătoare. Ce se întâmplă în emisiune este valorificarea unor stereotipuri care duc la moarte.

Tot formatul emisiunii este să exploateze tot ce este din senzaţional. Ameninţarea cu moartea e faptă penală, se petrece în studio. Modelul acestei emisiuni poate fi urmat de mai mulţi oameni din ţară”, a declarat Mircea Toma pentru paginademedia.ro.

Sursă foto: Arhivă Cancan