Șefii din Antenă au găsit înlocuitori pentru emisiunea Mirelei Vaida! CANCAN.RO a aflat ce va fi difuzat în loc de „Acces Direct”

CANCAN.RO continuă dezvăluirile din „culisele” emisiunii „Acces Direct”! Decizia de mutare a show-ului de pe Antena 1 pe Antena Stars a fost luată, întreg staff-ul s-a revoltat, dar decizia luată de management nu se schimbă. Așa cum v-am obișnuit, am intrat în posesia unor informații-bombă. Știm cine îi va lua locul Mirelei Vaida!

Acceptă sau nu Mirela Vaida hotărârea șefilor din Antenă de a muta emisiunea „Acces Direct” pe Antena Stars? Este o întrebare la care vom afla răspunsul, cu siguranță, destul de curând. Cert este că, deja, conducerea trustului Intact ar avea un plan foarte bine pus la punct. În locul emisiunii moderate de artistă vor fi două ore de Observator!

Cine ar fi „înlocuitorii” Mirelei Vaida

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Laura Nureldin si Marius Pancu vor fi prezentatorii jurnalului difuzat în locul emisiunii moderate de Mirela Vaida.

Marius Pancu este considerat unul dintre cei mai sexy prezentatori TV și a intrat recent în familia Antenei, după o perioadă petrecută la Digi24.

În ceea ce o privește pe Laura Nureldin, ea este prezentator cu state vechi al Observatorului de pe Antena 1, iar în trecut a fost prezentator la Antena 3, de unde a plecat în 2018.

„Am scris de când mă știu. Pe pereți, pe hârtie, în desfășurătorul de jurnal, pe blog. Acum, la «bătrânețe», m-am apucat de scris povești.

Nici studiile, nici funcția nu mă recomandau pentru asta – sunt absolventă de Psihologie și lucrez ca prezentator de știri din 2002. Am început cu Jurnalul în engleză de la Realitatea TV, am continuat cu diverse emisiuni și jurnale la N24, The Money Channel, TVR și Antena 3″, scrie Laura Nureldin pe blog-ul ei.

Mirela Vaida nu ar vrea să plece de la Antena 1

Conform surselor CANCAN.RO, în redacția de la Excelsior s-ar fi produs un adevărat haos, iar cea mai supărată ar fi chiar prezentatoarea TV. Se pare că Mirela Vaida s-ar opune vehement deciziei de mutare a emisunii „Acces Direct” pe Antena Stars. Și nu ar fi singura! Producătorul emisiunii, dar și un editor, i-ar ține partea artistei, ceea ce care ar produce și mai multă tensiune!

Tot sursele noastre ne-au dezvăluit și că reacțiile staff-ului n-ar fi fost deloc pe placul șefilor! Astfel că toți cei care s-au „răzvrătit” au fost înștiințați că ori acceptă mutarea, ori li se desface contractul.

În această situație s-ar afla și prezentatoarea Mirela Vaida, care, deocamdată, pare să fie de neînduplecat! Motive ar fi! S-ar părea că salariul de 5.000 de euro pe care-l încasează acum n-ar avea de suferit, dar ar trebui să „presteze" mai mult. Durata emisiei s-ar mări cu o oră, iar banii ar rămâne aceiași, fapt ce, din nou, nu i-ar conveni Mirelei.