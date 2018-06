Accident cu doi morți în județul Olt. Șoferul transmitea LIVE pe Facebook

Un nou accident provocat de live-urile transmise pe Facebook a curmat două vieți! Un șofer care era atent la telefonul mobil şi care circula cu viteză a intrat pe contrasens şi a izbit frontal o maşină care venea din sensul opus.

Cătălin Adrian Sindilă, șoferul vinovat de producerea accidentului rutier mortal, petrecut, vineri seara, la Slătioara, se afla sub influența băuturilor alcoolice și era live pe Facebook.

El a intrat pe contrasens cu autoturismul sau cu volan pe dreapta și a lovit frontal un autoturism care circula regulamentar, scrie Realitatea de Craiova.

„Șoferul unui autoturism, aflat sub influența alcoolului, 0,58 mg/l în aerul expirat, a pierdut controlul asupra direcției de mers pe DJ 677 in comuna Slătioara, a intrat pe contrasens și a lovit frontal un alt autoturism. Șoferul din cel de-al doilea autoturism și o pasagera din primul au decedat. S-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și conducerea sub influența alcoolului”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt Cristian Grigorescu.

Şoferul vinovat de accident şi pasagerul din dreapta au fost transportaţi la spital cu răni uşoare.