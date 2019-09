Accident cu doi morți la Bacău, chiar de Ziua Sfintei Cruci!

Două persoane și-au pierdut viața într-un teribil accident petrecut sâmbătă, la Bacău. O altă peroană a ajuns de urgență la spital. Totul, din neatenția șoferului.

Tragedia a avut loc în jurul orei 16.00, în localitatea Letea Veche, potrivit Bacău.net. Accidentul s-a produs după ce două mașini au intrat în coliziune. Autovehiculul condus de șoferul vinovat a pătruns pe contrasens și a intrat în plin în mașina condusă regulemantar de bărbatul care a murit. Alături de el, în mașină, se mai afla și o femeie, care nu a mai avut nici ea nicio șansă.

Șoferul vinovat, în schimb, a fost transportat la spital. Cele două persoane care și-au pierdut viața sunt un bărbat de 60 de ani și o femeie de 57 de ani.

”Urmare accident rutier, com. Letea Veche, sat Holt: in urma coliziunii dintre 2 autoturisme, au rezultat 3 victime incarcerate, dintre care 2 decedate (persoana de sex masculin – 60 ani si persoana de sex feminin – 57 ani). Cea de-a treia victima de 65 ani cu dureri in piept si escoriatii a fost transportata la UPU de SMURD,” a transmis purtatorul de cuvant ISUJ Bacau, potrivit sursei citată.

Accident la Raliul Craiovei

Şase persoane, între care doi copii, au ajuns la spital, după ce au fost lovite de o maşina unui participant la Raliul Craiovei. Maşina a derapat în afara traseului.

Potrivit Poliţiei Judeţene Dolj, un participant la Raliul Craiovei a derapat în afara traseului. Maşina a lovit şase persoane, acestea nefiind însă rănite grav.

Sâmbătă şi duminică, la Craiova se desfăşoară a treia etapă din Campionatul Naţional de Super Rally. Potrivit organizatorilor, la concurs s-au înscris 37 de concurenţi. Ziua de sâmbătă a debutat în zona pasajului Universităţii cu sesiunea de calificări, iar de la ora 14.30 sunt programate manşele finale. Ceremonia de premiere va avea loc la ora 18.00.

Poliţiştii verifică dacă organizatorii Raliului Craiovei au luat toate măsurile de protecţie

Poliţiştii verifică dacă organizatorii Raliului Craiovei au luat toate măsurile de protecţie, după ce un participant la raliu a rănit şase spectatori.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Cosmin Grădinaru, a declarat că un participant la un raliu organizat în centrul Craiovei a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea pe traseul de concurs şi a lovit un gard de protecţie de pe marginea drumului.

În urma incidentului, a rezultat rănirea a şase persoane care au fost transportate la spital.

Poliţiştii au deschis o anchetă, urmând să se stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.

Totodată, poliţiştii vor verifica dacă au fost luate toate măsurile de protecţie de către organizatori, a spus Grădinaru.