Accident grav în Călărași! Un șofer a încurcat accelerația cu frâna și a intrat într-un grup de persoane

Un accident grav a avut loc duminică dimineața, 19 aprilie, în cadrul unui târg săptămânal din județul Călărași. Din primele informații, un șofer ar fi făcut o manevră greșită și a încurcat frâna cu accelerația. În urma accidentului, cinci persoane au fost rănite, iar o femeie a fost preluată cu un elicopter SMURD.

Accidentul s-a produs duminică dimineața, 19 aprilie, în jurul orei 8:30. Incidentul s-a produs în cadrul unui târg săptămânal din comuna Mănăstirea, județul Călărași. Cinci persoane au fost rănite, după ce un șofer de 77 de ani ar fi încurcat frâna cu accelerația.

Accident grav în Călărași

Din primele informații, un bărbat de 77 de ani, din București, a pierdut controlul mașinii în timp ce se afla în incinta târgului săptămânal. În urma manevrei greșite, vehiculul a intrat în zona în care se aflau persoane aflate la cumpărături și a lovit mai mulți oameni, precum și autovehicule parcate.

În urma celor întâmplate, cinci persoane au fost rănite. Dintre acestea, o femeie în vârstă de 63 de ani a fost preluată cu un elicopter SMURD și a fost transportată la un spital din București. Este posibil că femeia să fi suferit o fractură la coloana vertebrală.

De asemenea, alte două victime au fost transportate la Spitalul Județean Călărași. Este vorba despre o femeie în vârstă de 40 de ani, cu dureri toracice, și un bărbat în vârstă de 46 de ani, cu o leziune la picior. Mai mult, o altă femeie în vârstă de 47 de ani, rănită ușor, a refuzat transportul la spital după evaluarea medicală de la fața locului.

În ceea ce îl privește pe șoferul care a provocat accidentul, acesta a suferit, la rândul său, un atac de panică, dar a refuzat transportul la spital. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

„La data de 19 aprilie a.c., în jurul orei 08:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Oltenița au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier în comuna Mănăstirea, în zona târgului organizat săptămânal. În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 77 de ani, din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism în incinta târgului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu mai multe vehicule parcate și accidentând mai multe persoane în acel loc. În urma impactului, patru persoane au fost rănite, fiind transportate la unități medicale pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a transmis IPJ Călărași.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

CITEȘTE ȘI:

