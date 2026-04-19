Acasă » Știri » Accident grav în Călărași! Un șofer a încurcat accelerația cu frâna și a intrat într-un grup de persoane

Accident grav în Călărași! Un șofer a încurcat accelerația cu frâna și a intrat într-un grup de persoane

De: Alina Drăgan 19/04/2026 | 18:39
Accident grav în Călărași /Foto: ISU

Un accident grav a avut loc duminică dimineața, 19 aprilie, în cadrul unui târg săptămânal din județul Călărași. Din primele informații, un șofer ar fi făcut o manevră greșită și a încurcat frâna cu accelerația. În urma accidentului, cinci persoane au fost rănite, iar o femeie a fost preluată cu un elicopter SMURD.

Accidentul s-a produs duminică dimineața, 19 aprilie, în jurul orei 8:30. Incidentul s-a produs în cadrul unui târg săptămânal din comuna Mănăstirea, județul Călărași. Cinci persoane au fost rănite, după ce un șofer de 77 de ani ar fi încurcat frâna cu accelerația.

Accident grav în Călărași

Din primele informații, un bărbat de 77 de ani, din București, a pierdut controlul mașinii în timp ce se afla în incinta târgului săptămânal. În urma manevrei greșite, vehiculul a intrat în zona în care se aflau persoane aflate la cumpărături și a lovit mai mulți oameni, precum și autovehicule parcate.

În urma celor întâmplate, cinci persoane au fost rănite. Dintre acestea, o femeie în vârstă de 63 de ani a fost preluată cu un elicopter SMURD și a fost transportată la un spital din București. Este posibil că femeia să fi suferit o fractură la coloana vertebrală.

De asemenea, alte două victime au fost transportate la Spitalul Județean Călărași. Este vorba despre o femeie în vârstă de 40 de ani, cu dureri toracice, și un bărbat în vârstă de 46 de ani, cu o leziune la picior. Mai mult, o altă femeie în vârstă de 47 de ani, rănită ușor, a refuzat transportul la spital după evaluarea medicală de la fața locului.

În ceea ce îl privește pe șoferul care a provocat accidentul, acesta a suferit, la rândul său, un atac de panică, dar a refuzat transportul la spital. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

„La data de 19 aprilie a.c., în jurul orei 08:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Oltenița au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier în comuna Mănăstirea, în zona târgului organizat săptămânal.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 77 de ani, din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism în incinta târgului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu mai multe vehicule parcate și accidentând mai multe persoane în acel loc.

În urma impactului, patru persoane au fost rănite, fiind transportate la unități medicale pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a transmis IPJ Călărași.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

 

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion…
Imagine rară cu Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner. Nimic nu prevestea războiul
Știri
Imagine rară cu Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner. Nimic nu prevestea războiul
NYT: Care este asul din mâneca Iranului
Mediafax
NYT: Care este asul din mâneca Iranului
1.000 de euro, prețul pentru integritatea judecătorilor CCR? Ce spune șefa instituției despre câștigurile care garantează adăpostul de influențe
Gandul.ro
1.000 de euro, prețul pentru integritatea judecătorilor CCR? Ce spune șefa instituției despre...
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep...
Cumnata i-a stricat cea mai frumoasă zi din viața ei. Mireasa s-a trezit stropită cu cerneală neagră chiar în fața altarului
Adevarul
Cumnata i-a stricat cea mai frumoasă zi din viața ei. Mireasa s-a trezit...
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine...
Propunerea șefului AIE pentru a reduce dependența de Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Propunerea șefului AIE pentru a reduce dependența de Strâmtoarea Ormuz
Parteneri
Cum arată mama lui Dan Bălan la 68 de ani. Ludmila Bălan a dezvăluit secretul „tinereții fără bătrânețe”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată mama lui Dan Bălan la 68 de ani. Ludmila Bălan a dezvăluit secretul...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Click.ro
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune...
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Promotor.ro
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Nu vă bazați pe AI când vine vorba de sănătate! Jumătate din sfaturile medicale oferite de chatboți sunt greșite
go4it.ro
Nu vă bazați pe AI când vine vorba de sănătate! Jumătate din sfaturile medicale oferite...
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
1.000 de euro, prețul pentru integritatea judecătorilor CCR? Ce spune șefa instituției despre câștigurile care garantează adăpostul de influențe
Gandul.ro
1.000 de euro, prețul pentru integritatea judecătorilor CCR? Ce spune șefa instituției despre câștigurile care...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Imagine rară cu Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner. Nimic nu prevestea războiul
Imagine rară cu Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner. Nimic nu prevestea războiul
Cine este și cu ce se ocupă soțul Andreei Marinescu. Știrista de la Pro TV și Adi Titulescu sunt ...
Cine este și cu ce se ocupă soțul Andreei Marinescu. Știrista de la Pro TV și Adi Titulescu sunt căsătoriți de 8 ani
Amedeea a fost dată dispărută pe 3 aprilie 2026. Ireal unde a fost găsită 15 zile mai târziu
Amedeea a fost dată dispărută pe 3 aprilie 2026. Ireal unde a fost găsită 15 zile mai târziu
BANC | Femeia și lampa lui Aladdin
BANC | Femeia și lampa lui Aladdin
Test IQ exclusiv pentru genii | 4-1=4 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | 4-1=4 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Vezi toate știrile