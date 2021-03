Accident grav! Un TIR a rămas fără frâne pe o autostradă. Camionul a spulberat zeci de mașini

Un accident teribil a avut loc în Turcia, unde un tir ce a rămas fără frâne a spulberat mai multe mașini oprite la semafor. În urma impactului devastator 22 de mașini au fost avariate, 20 de oameni au fost răniți, între care 8 în stare gravă și 4 morți.

Camionul a rămas fără frâne și a spulberat cu o viteză de 120 km/oră zeci de mașini oprite la culoarea roşie a semaforului. Șoferul camionului a declarat că a făcut tot ce a putut pentru a evita dezastrul, însă comenzile autovehiculului nu au mai răspuns. Bărbatul a fost reținut de către autorități.

„După ce am trecut de İnegöl, am început să cobor de pe rampa Ümitalan cu frână de motor. Când camionul a început să accelereze pe drumul curbat, am tras frâna remorcii. Frâna a oprit remorca, moment în care am observat că și pedala de frână de picior mi-a fost eliberată. Am tras frâna de urgență, dar degeaba.

Viteza creştea din ce în ce mai mult, până a ajuns la 120 de kilometri/oră. Motorul urla, în timp ce camionul rula în treapta a 4-a. Am început să claxonez, în încercarea de a lovirea vehiculelor din fața mea. Am tras stânga, iar TIR-ul a început să meragă în zig-zag. Tot ce voiam era să nu lovesc maşinile din fața mea.

Am intrat în linie dreaptă. Am văzut că semafoarele erau roșii și vehiculele erau oprite. Am lovit o mașină, moment în care volanul s-a blocat, iar camionul a început să spulbere rând pe rând mașinile întâlnite în cale.

Când am izbit primul autoturism, m-am lovit la cap. Îmi amintesc că după accident a venit cineva și a încercat să mă scoată din cabină. Deși am luat toate măsurile de precauție, mi-a fost imposibil să opresc camionul”, a declarat șoferul pentru presa locală.

