Accident teribil de Florii, soldat cu 11 răniți! Două persoane au murit

Un accident teribil a avut loc in Baia Mare, chiar in Duminica Floriilor. O persoana a murit pe loc, o alta s-a stins in drum spre spital, iar alte noua au fost ranite, dupa ce autoturismele in care se aflau s-au ciocnit frontal, potrivit observator.tv. Intr-una dintre masini erau inghesuite sapte persoane, dintre care trei copii.

”Din primele cercetari rezulta ca soferul nu avea adaptata viteza la conditiile de drum umed si a pierdut controlul volanului. Vehiculul a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit de un autoturism care circula regulamentar”, a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Maramures, Florina Metes.

Din primele informatii, in accident au fost implicate un ford Focus si un BMW. In urma impactului, soldat cu 11 raniti, a fost declansat cod rosu de interventie. (CITEȘTE ȘI: Ei sunt cei doi tineri care au murit în accidentul teribil din Cluj! Detalii șocante de la locul tragediei)