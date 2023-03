Accident terifiant pentru Mihai Petre pe o pârtie din Elveția. Cum se simte viitorul jurat de la „Te cunosc de undeva”

Mihai Petre a plecat într-o binemeritată vacanță în Elveția, acolo unde a făcut snowboarding. Puțini sunt cei care știu faptul că juratul de la „Te cunosc de undeva” este pasionat de sporturile de iarnă, pe care le practică de mulți ani. Din nefericire, de această dată, coregraful s-a accidentat pe pârtia de schi și a suferit o ruptură de ligament. Iată cum se simte în prezent.

Vacanța lui Mihai Petre a devenit una de coșmar, după ce s-a accidentat la genunchi. Coregraful a povestit, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că s-a confruntat cu dureri groaznice. De asemenea, vedeta de la Antena 1 a mărturisit că îi va fi greu să-și continue activitatea profesională în următoarea perioadă. Medicul i-a interzis să-și folosească piciorul la capacitate maximă.

Pe contul de Facebook, Mihai a postat o fotografie din sala de dans, iar fanii au putut observa că dansatorul poartă orteză.

„Ziua mea de ieri. M-am întors acasă, după două zile, cu o ruptură de ligament. Nu știam, dar simțeam. Pe scurt, am luat o trântă la snowboarding. Nici nu știu exact cum s-a întâmplat, dar m-am trezit pe jos, respirând greu, cu o durere insuportabilă la genunchi, care a trecut parțial în câteva minute.

Fără să realizez cât de grav este, am continuat să mă dau încă jumătate de zi și să merg pe jos. Asta nu e bine, însă am realizat cât de pregătiți suntem să facem față situațiilor de criză, pentru că trebuia să ajung cumva în vale și nu simțeam că e atât de grav, încât trebuie să cer ajutor la 112. Semnal nu aveam, mi se părea că pot să duc. Oi fi fost viteaz, o fi fost adrenalina, faptul că nu știam cât de grav este, nu știu, dar parcă mai rău mă doare acum când am aflat că este rupt ligamentul”, și-a început Mihai Petre mesajul.

Cum se simte Mihai Petre, după accident

Pentru că nu și-a dat seama de gravitatea situației în care se află, câștigătorul celui de-al patrulea sezon „Asia Express” a refuzat să consulte un medic imediat după accident, și a așteptat să primească diagnosticul abia când s-a întors în țară.

„Am ajuns acasă și am fost imediat la consult la Dr. Vlad Predescu căruia îi mulțumesc frumos pentru tot. Te simți om, nu numai pacient, când stai de vorbă cu dânsul, când îți pune un diagnostic și îți recomandă ce ai de făcut. Cred că e foarte important acest tip de empatie, inclusiv pentru vindecare. În rest, voi experimenta cum e să nu îți poți folosi piciorul la capacitate maximă. Prin prisma jobului probabil că va fi o lecție, în urma căreia sper să dezvolt abilitați și perspective noi. Dacă vedeți pozele, Dl doctor, să știți că m-am ridicat doar de două ori, și atunci m-au prins”, a încheiat Mihai Petre.