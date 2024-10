Această femeie a murit și a revenit la viață, după 11 minute. Cum arată Raiul și Iadul, de fapt

Charlotte Holmes a povestit cu lux de amănunte experiența sa dintre viață și moarte. În anul 2019 a mers la un control de rutină la cardiologie. Avea probleme mari cu tensiunea arterială, care a crescut brusc la un nivel terifiant de mare, medicii informând-o că avea să sufere un accident vascular cerebral, fie un atac de cord. În timpul unei intervenții chirurgicale, femeia a ajuns în lumea de dincolo și a povestit cum arată Raiul și Iadul, de fapt.

După ce a fost la un pas de a face un accident cerebral sau un atac de cord, femeia a fost internată în spital – pentru a fi sub atenta supraveghere a medicilor. Pe măsură ce stare ei a continuat să se deterioreze, Charlotte a început să-i descrie soțului ei lucruri pe care le putea vedea, cum ar fi flori. Bărbatul a povestit momentul în care a crezut că își va pierde soția, acesta a declarat cum medicii au început să o opereze de urgență, timp în care el se întreba dacă va mai putea să-și ducă soția acasă. Atunci a fost momentul în care bărbatul a ajuns la concluzia că partenera lui nu se mai afla pe lume asta. Inima femeii se oprise și timp de 11 minute a fost în moarte clinică.

Charlotte își aduce aminte cum în acele minute își privea trupul fără viață de undeva de sus, iar apoi a auzit o muzică. Aceasta a explicat faptul că a fost întâmpinată de o frumusețe pură în toate direcțiile. Privea cum totul se leagănă pe muzica pe care o auzea, iar mai apoi a fost condusă înapoi în viață de un grup de îngeri. NU RATA: Femeia din imagine a fost moartă pentru 24 de minute, apoi a fost resuscitată. Ce s-a întâmplat cu ea, după 9 zile

”Când am deschis ochii, am știut unde sunt. Știam că sunt în rai. Nu pot să vă descriu cum arăta raiul, pentru că este mult peste ceea ce ne putem imagina, de un milion de ori. Nu există frică, este ca o bucurie pură atunci când îngerii preiau controlul. Mi-am văzut mama, mi-am văzut tatăl, mi-am văzut sora, am văzut membrii familiei stând în spate. A

Am văzut sfinți din vechime. Nu păreau bătrâni, nu păreau bolnavi, niciunul dintre ei nu purta ochelari. Arătau de parcă aveau în jur de 30 de ani. Cu toate acestea, în scripturi se spune: ”Vom fi cunoscuți așa cum am fost cunoscuți”. I-am cunoscut acolo în trupurile lor noi. Arătau minunat”, spune Charlotte.