Această școlăriță obedientă a ajuns, în 2023, cea mai apreciată vedetă a postului Antena 1. Știi cine e?

Delia Matache este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară. Se bucură de o carieră imensă, după mai bine de două decenii de muncă. Drumul ei în muzică a început la o vârstă fragedă, însă succesul l-a cunoscut odată cu trupa N&D, în 1999. După anul 2003, Delia a început cariera solo și a început să lanseze hit-uri pe bandă rulantă.

Delia Matache se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste de la noi, bucurându-se de un succes imens atât la nivel național, cât și internațional. Vedeta a debutat în industria muzicală în 1999, când avea doar 17 ani. Era la liceu, în clasa XI-a, când alături de Nicolae Marin, cunoscut sub numele de scenă Nick, au format trupa N&D. La acea vreme, el era principalul compozitor al formației. Delia a cunoscut atunci succesul în întreaga țară, datorită celor trei albume „Altfel”, „Face ce vreau” și „Nu e vina mea”. Cântăreața și Nick au rămas în topurile muzicale de-a lungul anilor, datorită melodiei „Vino la mine”.

În 2015, Delia a lansat albumul „Pe aripi de vânt”, ce poartă numele hit-ului care a fost pe locul 1 timp de 21 de săptămâni, în topul „Media Forest”. În luna martie a aceluiași an, artista a susținut primul ei concert la Sala Palatului, iar toate biletele au fost vândute. De asemenea, Delia are multă faimă și pe micile ecrane. De ani buni, are o carieră imensă în televiziune, fiind în juriul unor emisiuni de la Antena 1. Artista este jurată în cadrul competiției muzicale internaționale X Factor România și a emisiunii iUmor. Delia se numără printre cele mai importante femei din industria muzicală și din showbizul românesc.

Ce relație a avut Delia cu mama ei, în copilărie

Delia și-a luat fanii prin surprindere, acum ceva vreme, când posta pe Facebook mai multe fotografii cu ea din copilărie. A reușit să cucerească inimile tuturor cu gingășia ei, imaginile stârnind un val de reacții emoționante. Asemănarea este izbitoare între Delia pe vremea când era un copil și cea de acum.

Cântăreața a iubit muzica încă din primii ani de viață, iar mama ei s-a asigurat că va urma o carieră în lumea artistică. Gina Matache a vorbit, acum ceva vreme, despre relația pe care a avut cu primul ei copil. Femeia are anumite regrete pe care nu le poate da uitării, atunci când vine vorba despre comportamentul pe care l-a avut cu Delia.

„Să-i țină aproape. Copilul chiar dacă greșește, că de aia e copil, nu sări pe el, nu-l căsăpi, că și eu am făcut prostia asta în tinerețe. Numai cu Delia, la Oana deja am început să prind informație, deci era după Ceaușescu încoace.

A început lumea să se mai deschidă, să se schimbe ideile. Am fost altfel de mamă pentru Oana, lucru pe care mi-l reproșează Delia. Știi, ăsteia nu i-ai dat o palmă, pe mine m-ai…Îmi pare rău, nu aș fi vrut, doar că pe atunci eram și eu un copil, că am făcut-o pe ea la 20 de ani.

Eram împărțită între serviciu, scenă, era destul de greu. Nu aveam răbdarea necesară să stau să îi explic că stai să vezi, că o fi, că o păți. Îi dădeam o palmă și hai treci la lecții. Asta le-aș spune mamelor, fiți alături de ei.”, mărturisea Gina Matache, pentru wowbiz.