Această tânără a aflat că e înșelată, după ce s-a uitat în aplicația iubitului de comandat mâncare. Ce anume comandase bărbatul și la ce adresă

Wanessa Moura a descoperit trădarea iubitului din greșeală, când voia să-și comande mâncare din aplicația lui. De la un simplu detaliu, a început să cerceteze și instinctele sale s-au demonstrat a fi adevărate. Enervată la culme, l-a „pârât” pe bărbat pe rețelele de socializare.

Tânăra este creatoare de conținut și are obiceiul de a le împărtăși urmăritorilor săi atât stilul său sănătos de viață, cât și experiențele personale. Mulți o urmăresc pe rețelele de socializare pentru a afla cum să aibă un comportament alimentar vegan, pentru care scoate din buzunar nu mai puțin de 900 de lire sterline în fiecare lună.

Wanessa are obiceiul de a-și comanda de mâncare de la diferite restaurante vegane, chiar și de pe telefonul iubitului. Cei doi locuiau în aceeași casă de multă vreme, motiv pentru care își cunoșteau obiceiurile alimentare. Astfel, când blondina a văzut o comandă de la un restaurant non-vegan, s-a alarmat.

„M-am uitat la istoria lui ca să-mi amintesc felul de mâncare pe care l-am comandat. Dar când m-am uitat nu am putut să-l înțeleg. Așa că am făcut calculul și am văzut că data nu mi s-a părut potrivită.”, a spus tânăra.

De necrezut! Modul bizar în care tânăra a aflat că este înșelată

Observând data la care a fost făcută comanda, Wanessa și-a dat seama că ziua coincide cu perioada în care partenerul ei a pretins că este plecat cu munca. În același timp, ea nu era acasă, plecând ca să se distreze. Legătura a făcut-o să creadă că prietenul ei nu plecase, de fapt, nicăieri. Așadar, a verificat camerele de supraveghere din bloc și a aflat de infidelitatea bărbatului. Imaginile arătau clar cum partenerul ei intra, în casa lor, cu altă femeie.

„Am călătorit amândoi, dar în locuri diferite. Acea cerere a fost făcută acasă. Mi s-a părut ciudat, dar nu l-am pus la îndoială. Am cerut să mă uit la camerele din clădire și iată-l că intră cu o altă femeie”.

