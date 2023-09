Această tânără a postat un anunț pe Facebook, iar răspunsul primit a lăsat-o fără cuvinte. Ce i-a putut spune un bărbat: „WOW...”

Raluca, o tânără de 27 de ani din Brașov, duce un stil de viață mai puțin obișnuit pentru români. Aceasta este pasionată de permacultură și a postat un anunț în mediul online prin care a spus că este în căutarea unui teren pe care își dorește să practice acest stil de viață. Anunțul ei a antrenat multă lumea, iar răspunsul venit din partea unui bărbat a lăsat-o fără cuvinte. Ce a putut să îi spună acesta?

Stilul de viață al tinerei din Brașov nu este prea des întâlnit printre români. Aceasta este pasionată de permacultură, care are la bază credința că prin aplicarea metodelor ecologice într-o manieră etică și responsabilă în sistemele de producție agricolă, putem recrea acel echilibru perfect între om și natură care este indispensabil vieții însăși. Permacultura are trei principii de bază: grija față de pământ, grija față de oameni și returnarea surplusului.

„Caut o locație unde să pot practica permacultura”

Așa cum spuneam, aflându-se în căutarea unui teren pe care să practice permacultură, Raluca s-a gândit să posteze un anunț în mediul online, pe un grup de Facebook al comunității Mutat la țară – Viața fără ceas. Tânără s-a prezent, și-a exprimat dorințele și a aștepta răspunsuri, care nu au întârziat să apară, unele dintre ele fiind surprinzătoare.

„Salutare, oameni minunați! Mă numesc Raluca, am aproape 27 de ani, și împreună cu motanul meu, Crusoe, locuim din primăvară până toamna târziu într-o caravană (cunoscută și sub numele de Baraka), un tiny home plin de povești și magie.

Sunt în căutarea unei oportunități minunate și m-am gândit că acest grup ar putea fi locul potrivit pentru a găsi ceea ce caut. În momentul de față, nu am un teren unde să-mi pun rădăcinile, așa că în ultimii ani ne-am mutat dintr-o parte în alta. Caut o locație aproape de Brașov, unde să pot practica permacultura, să ajut la construirea caselor ecologice, să contribui la gospodărie (gătit, curățenie etc.) și să desfășor activități cu cei mici (am experiență în grădinițe, after-school-uri, tabere cu copii și am certificări TEFL și Montessori).

Dacă știți pe cineva sau aveți sugestii, vă rog să mă contactați. Sunt deschisă la sugestii și aș fi încântată să împărtășesc această călătorie minunată cu alți iubitori de natură și permacultură din acest grup”, a spus Raluca în anunțul său.

Imediat cum a făcut postarea, tânăra din Brașov a fost bombardată cu mesaje, iar printre ele s-a aflat unul special. Văzând intențiile Ralucăi, unul dintre internauți și-a dat seama că ea este aleasa inimii lui, așa că nu a mai ezita, și-a luat inima în dinți și a făcut pasul.

Fără alte introduceri bărbatul a abordat-o direct pe Raluca și a cerut-o în căsătorie. „Vrei să fii soția mea?”, a fost unul dintre comentariile care au apărut l-a postarea brașovencei.

A acceptat sau nu cererea în căsătorie

Anunțul Ralucăi a stârnit multă vâlvă în mediul online. Iar pentru surprinderea tinerei, mulți au fost cei care au răspuns pozitiv și au venit cu oferte către ea. Într-o postare ulterioară, brașoveanca s-a arătat încântată de deschiderea oamenilor și a venit cu un răspuns și pentru cel care a cerut-o în căsătorie.

Din păcate pentru bărbat, Raluca a oferit un răspuns negativ și a precizat că pe lângă teren, nu caută și un soț alături de care să trăiască. O parte din internauți au urmărit cu interes povestea dintre cei doi, iar deznodământul i-a întristat pe unii.

„WOW! Câți oameni frumoși și inimoși. Vă mulțumesc tare mult pentru susținere și pentru toate sugestiile scrise atât la postare cât și în privat. O să revin la fiecare în parte și o să contactez persoanele care s-au arătat dornice de colaborări. Nici nu știți ce mult mă bucur să vad că și romanii empatizează cu stilul ăsta de viață, mai libertin, mai nebunesc, mai în afara normelor dictate de societate.

Ca niște lămuriri: 1. nu sunt hippioată, îmi place să muncesc și să mă implic, 2. nu caut teren de cumpărat, momentan nu am resursele și cunoștințele necesare, 3. aceasta postare nu a fost făcută cu intenția de a găsi un partener/soț”, a fost răspunsul Ralucăi.