Această tânără de 22 de ani a devenit virală datorită chipului ei neobișnuit. Oamenilor nu le vine să creadă că este reală!

O tânără de 22 de ani a captivat pe toată lumea prin frumusețea ei neobișnuită! Chipul ei a atras imediat atenția online-ului, creând impresia că vine „din alt univers” pentru mulți dintre cei care au văzut-o.

O tânără a devenit rapid virală pe internet datorită aspectului său neobișnuit. Trăsăturile ei unice au captivat imediat atenția, provocând comparații cu celebrele personaje din filmul „Avatar” și chiar cu extratereștrii, conform Profimedia.

La doar 22 de ani, tânăra este mama unui băiețel de doi ani și relatează că nici ea, nici fiul ei nu au primit vreun diagnostic medical. Cu toate acestea, aspectul neobișnuit al ochilor săi continuă să stârnească curiozitatea, iar mulți sunt sceptici în privința autenticității acestuia.

„Mulți oameni au tot felul de teorii despre mine, cum că n-aș fi om, ci extraterestru. Este foarte nebunesc să citesc toate acele comentarii.Primesc mii de comentarii în mediul online.

În cele mai multe sunt comparată cu un Avatar, cu sirene, cu Tinkerbell sau chiar cu un extraterestru. Mi se pare amuzant. Cred că oamenii nu sunt obișnuiți să vadă că alți oameni sunt diferiți prin aspectul lor fizic. Eu nu am crezut că arăt ciudat, până când am primit astfel de reacții în mediul online. Abia atunci am început să devin conștientă de trăsăturile mele.”, a adăugat Magda, potrivit whatsthejam.com.