Actorul Cristi Iacob este noul jurat al show-ului “Te cunosc de undeva!” și, în cel de-al 13-lea sezon al emisiunii, va lua loc la masa juriului alături de Ozana Barabancea, Andreea Bălan și Aurelian Temișan și le va acorda concurenților punctele pentru actorie.

“Am fost luat prin surprindere de propunere, dar am zis: de ce nu? Cu cinci ani în urmă îmi luasem la revedere de la televiziune, preferând să mă dedic teatrului. “Te cunosc de undeva!” însă este un show cinstit, curat și vizibil și am acceptat propunerea fără să stau prea mult pe gânduri”, spune Cristi Iacob.

De asemenea, el îi va pregăti pe concurenții noului sezon pe partea de actorie și își dorește ca aceștia să vadă în el, în primul rând, un prieten. Pe de altă parte, promite să-i pună pe toți la treabă. “Nu-mi place suficiența, nu-mi place nici lenea, de aceea va trebui ca ei să muncească. Nu plec la drum cu preconcepții și îi voi acorda fiecăruia șanse de sută la sută. De asemenea, îmi doresc ca ei să vadă în mine un prieten, nu un gâde”, mai spune Cristi.

Juratul mărturisește că nu îi va fi ușor atunci când va trebui să critice anumite prestații, în timpul show-ului. “Mi-e greu să critic oamenii. Dar o să le spun adevărul!”, promite el.

Cristi Iacob (50 de ani) s-a născut la Galați și a absolvit Institutul Național de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, în anul 1992. A jucat în numeroase piese de teatru, filme artistice și scurt-metraje și, pe parcursul carierei, a obținut mai multe premii, printre care: cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea rolurilor Zanetto Veneţianul, Zanetto Marinarul şi Zanetto din Bergam, în spectacolul „Trei gemeni veneţieni” de Antonio Collalto, în cadrul Festivalului Național de Comedie Galați, 2015; premiul pentru interpretare masculină pentru rolul Matei din pelicula „În film la Nașu’ ” (2012), regia Christina Iacob, Dublin 2013; premiul „Makhila de bronz” și premiul de interpretare pentru rolul Pepe din filmul „Pepe și Fifi” (1994), regia Dan Pița, Aracachon, 1995. În prezent, face parte din trupa Teatrului Mic din Capitală.