Actorul Frank Vallelonga Jr a murit la 60 de ani. Starul din „Green Book” a fost găsit fără suflare pe o stradă din Bronx

Frank Vallelonga Jr. a murit la 60 de ani. Actorul, care câștigase un premiu Oscar pentru apariția sa în pelicula „Green Book”, a fost găsit fără suflare pe o stradă din Bronx. Un bărbat a fost arestat, iar suspectul le-a spus polițiștilor faptul că actorul ar fi luat o supradoză de droguri. Iată detaliile mai jos, în articol.

Actorul Frank Vallelonga Jr, în vârstă de 60 de ani, a fost găsit fără suflare pe o stradă din Bronx, în cursul zilei de luni, 28 noiembrie 2022. Potrivit informațiilor, o persoană a sunat la numărul de urgență 911, pentru a raporta faptul că a găsit un cadavru pe o stradă din Bronx. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului și au constatat, la scurt timp, că trupul neînsuflețit este chiar al actorului care câștigase premiul Oscar pentru apariția în pelicula „Green Book”.

A fost arestat un suspect, după ce actorul Frank Vallelonga Jr. a fost găsit mort pe o stradă din Bronx

Un suspect a fost arestat în acest caz. Potrivit informațiilor, bărbatul care a fost reținut de oamenii legii, Steven Smith, în vârstă de 35 de ani, susține faptul că actorul Frank Vallelonga Jr. ar fi luat o supradoză de droguri. Nu se cunoaște motivul decesul, până în acest moment, arată irishmirror.ie.

Cariera în lumea cinematografică și-a început-o în anii 1990, când a acceptat roluri în „A Brilliant Disguise” și în „In the Kingdom of the Blind, the Man with One Eye Is King”. Scenariile celor două pelicule au fost scrise de fratele său, Nick Vallelonga. De asemenea, fratele lui Frank a lucrat și pentru pelicula „Green Book” (2018). De asemenea, Frank Vallelonga Jr. a mai avut un rol în „The Sopranos”.

Sursă foto: capturi video Youtube