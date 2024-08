Actrița celebră din „The Notebook”, Gena Rowlands, a murit! S-a stins din cauza aceleași boli pe care a avut-o și în film

Doliu în lumea filmului internațional! Gena Rowlands, apreciata actriță americană, a murit la vârsta de 94 de ani, după o lungă luptă cu Alzheimer. Fiul său, regizorul Nick Cassavetes, a confirmat vestea tristă. Rowlands, cunoscută pentru rolurile sale remarcabile în filmele „The Notebook” și „A Woman Under the Influence”, a lăsat în urmă o moștenire cinematografică de necontestat.

Născută pe 19 iunie 1930 în Wisconsin, Rowlands a fost o figură proeminentă în industria filmului, câștigând de trei ori premiul Emmy și primind două nominalizări la Oscar. Performanțele sale memorabile au fost adesea însoțite de recunoaștere critică și apreciere publică.

Citește și: DOLIU LA HOLLYWOOD! A MURIT ACTRIȚA PATTI YASUTAKE, CUNOSCUTĂ PENTRU ROLURILE DIN STAR TREK ȘI BEEF

Actrița Gena Rowlands a murit!

În „The Notebook”, film în care a fost regizată de fiul său, Nick Cassavetes, Rowlands a interpretat rolul unui personaj care, similar cu ea însăși, a fost afectat de Alzheimer. Această coincidență tragică a adus și mai multă emoție în legătura între viața reală și cea artistică a actriței.

Rolul ei din „A Woman Under the Influence” (1974), o dramă scrisă și regizată de soțul ei, John Cassavetes, i-a adus prima nominalizare la Oscar. A doua nominalizare a venit pentru „Gloria” (1980), tot sub regia lui John Cassavetes. În noiembrie 2015, Rowlands a fost onorată cu un Oscar onorific la Premiile Guvernatorilor, recunoaștere a contribuției sale excepționale la cinematografie.

Gena Rowlands a câștigat recunoaștere internațională pentru colaborările sale deosebite cu soțul ei, regizorul John Cassavetes. Împreună, au creat unele dintre cele mai influente filme ale vremii, inclusiv „Faces” (1968), „Minnie and Moskowitz” (1971), „Opening Night” (1977) și „Love Streams” (1984).

Pe lângă parteneriatele sale cu Cassavetes, Rowlands a lucrat și cu regizori renumiți precum Paul Mazursky în „Tempest”, Paul Schrader în „Light of Day” și Woody Allen în „Another Woman”. De asemenea, ea a apărut în filme regizate de fiul ei, Nick Cassavetes, inclusiv în „She’s So Lovely”, „Yellow” și „Broken English”.

În iunie, Nick Cassavetes a dezvăluit că mama sa a fost diagnosticată cu Alzheimer, o veste care a adus și mai multă emoție în legătura dintre viața personală a actriței și cariera ei de succes

„I-am cerut mamei mele să joace rolul bătrânei Allie şi am petrecut mult timp vorbind despre Alzheimer. Iar acum, de cinci ani, ea are Alzheimer’, a transmis Nick Cassavetes pentru Entertainment Weekly.

Citește și: DOLIU ÎN LUMEA FILMULUI! A MURIT O LEGENDĂ A CINEMATOGRAFIEI ȘI A TEATRULUI ITALIAN