Doliu la Hollywood! A murit actrița Patti Yasutake, cunoscută pentru rolurile din Star Trek și Beef

Actrița Patti Yasutake, cunoscută pentru rolurile din Star Trek și Beef, s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut de către managerul și prietenul ei, Kyle Fritz.

Actrița Patti Yasutake a devenit cunoscută publicului larg odată cu rolul din „Star Trek: Next Generation”, unde a intepretat-o pe infirmiera Alyssa Ogawa. După o luptă îndelungată cu cancerul, ea a pierdut bătălia cu boala nemiloasă și s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani.

A murit în casa pe care o deținea în Santa Monica, Los Angeles. În ciuda eforturilor depuse de către medici, aceștia nu au mai putut face nimic ca să-i salveze viața. Vestea morții sale a fost dată de managerul și prietentul apropiat al actriței, Kyle Fritz.(CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea filmului! A murit una dintre cele mai frumoase actrițe din istoria cinematografiei)

„Patti a fost prima mea clientă când am început meseria cu peste 30 de ani în urmă. Ne-am bucurat de fiecare zi în care am avut ocazia să lucrăm împreună și îmi vor lipsi tenacitatea și talentul ei, dar cel mai mult prietenia sa”, a declarat Kyle Fritz într-un comunicat.

Ultimul rol din cariera actriței a fost cel din serialul „Beef’, care a apărut pe Netflix. Patti Yasutake a absolvit Universitatea din California, secția Teatru, iar la începutul carierei, actrița a lucrat cu Mako, co-fondatorul companiei, și a apărut în mai multe spectacole. După o colaborare de șapte ani, Yasutake și-a făcut debutul pe marele ecran în comedia regizată de Ron Howard în 1986, „Gung Ho”, unde a interpretat rolul Umek. Pentru rolul din următorul ei film, „The Wash”, aceasta primit o nominalizare la Independent Spirit Award.(CITEȘTE ȘI: Actor celebru, găsit mort în mașină! Starul de doar 46 de ani, răpus de caniculă)

De-a lungul carierei, Patti Yasutake s-a făcut remarcată și în teatru, la New Mexico Repertory Theatre, American Southwest Theatre, Los Angeles Theatre Center, San Diego Repertory Theatre, Manhattan Theatre Club, South Coast Repertory Theatre și The Westwood Playhouse. Printre spectacolele regizate de aceasta se numără East West Players (‘Doughball’), Richmond Shepherd Theatre (‘The Single Man’) și Ensemble Studio Theatre (‘Father, I Must Have Rice’).