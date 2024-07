Actor celebru, găsit mort în mașină! Starul de doar 46 de ani, răpus de caniculă

O vedetă TV a fost găsită moartă în propria mașină. Starul, în vârstă de 46 de ani, s-ar fi stins din viață din cauza temperaturilor extreme. Anunțul morții sale a fost făcut chiar de sora vedetei.

Benji Gregory, fostul copil-vedetă din serialul american de succes „ALF”, a murit la doar 46 de ani. Sora actorului, Rebecca, a fost cea care a făcut anunțul trist. Potrivit acesteia, Benji Gregory a fost găsit fără suflare în propria mașină, într-o parcare Chase Bank din Peoria, AZ. Rebecca Hertzberg-Pfaffinger a declarat pentru presa internațională că fratele său nu era singur, ci împreună cu animalul său de companie, un cățel pe nume Hans. Din păcate, și patrupedul a avut parte de aceeași soartă și a fost găsit fără suflare.

Cauza morții nu a fost încă dezvăluită până în momentul de față, însă Rebecca Hertzberg-Pfaffinger crede cu tărie că fratele său a adormit în mașină și a murit din cauza caniculei, după ce a făcut insolație. De asemenea, sora lui a declarat pentru TMZ că fratele ei suferea de depresie și tulburare bipolară și avea o tulburare de somn care îl ținea adesea treaz zile întregi. (CITEȘTE ȘI: DOLIU ÎN LUMEA FILMULUI! ACTORUL MIKE HESLIN A MURIT, LA DOAR 30 DE ANI)

Cine a fost Benji Gregory

Benjamin Gregory Hertzberg s-a născut în Encino, pe 26 mai 1978. Conform IMDb, tatăl, unchiul și sora sa au fost toți actori și meseria i-a fost insuflată de mic copil. Bunica sa a avut grijă să-l îndrume pentru a lua cele mai bune decizii și i-a fost manager până când și-a dat ultima suflare.

De asemenea, actorul a apărut în multe reclame și în emisiuni din anii 1980, cum ar fi The Twilight Zone, The A-Team, Punky Brewster și Amazing Stories. În 1986, a jucat rolul lui Harry Carlson Jr. în Jumpin’ Jack Flash, în care a jucat și celebra Whoopi Goldberg. La vremea respectivă, Benjamin Gregory Hertzberg a interpretat rolul cârtiței Edgar în filmul de animație Once Upon a Forest din 1993.

În 2004, actorul a renunțat la viața pe sticlă și a părăsit Hollywood-ul. La scurt timp, Benji a devenit secund aerograf în Marina SUA, staționat în Biloxi, Mississippi. (CITEȘTE ȘI: COMEDIANTUL TONY KNIGHT A MURIT ÎNTR-UN ACCIDENT BIZAR, LA DOAR 54 DE ANI! CE MESAJ I-A TRIMIS IUBITEI SALE, ÎNAINTE DE TRAGEDIE)