Astea e ultima! Influencerița care a vopsit ouăle de Paște în vasul de toaletă

Pregătirile pentru Paște sunt în toi, iar gospodinele se întrec în rețete, decoruri și, bineînțeles, în metode de vopsit ouă. Însă o influenceriță a șocat complet internetul după ce a arătat modul neconvențional în care își pregătește ouăle pentru sărbători. Fără să stea pe gânduri, a aruncat ouăle direct în vasul de toaletă și tot acolo și-a făcut și treaba, la propriu.

Kate Heintzelman, o influenceriță din SUA cunoscută pentru clipurile sale din mediul online, a devenit subiect de discuție aprinsă după ce a postat un videoclip în care arată propria sa metodă de a vopsi ouăle de Paște. Mai exact, influencerița a vopsit ouăle în vasul de WC. Clipul, publicat pe contul său de Instagram, arată clar cum așază ouăle în toaletă, adaugă coloranți alimentari, bicarbonat de sodiu și oțet, declarând cu nonșalanță că „e cea mai bună metodă”.

După ce colorarea s-a încheiat, ouăle au fost scoase cu o mănușă de cauciuc din toaletă și așezate înapoi în cofraje, totul fiind filmat și distribuit în mediul online cu mândrie.

„Am vrut să fac ouăle să arate drăguț și am încercat mai devreme cu oțet și bicarbonat de sodiu, dar a explodat peste tot pe blat și am crezut că l-am pătat cu roșu. Așa că am zis: O să le fac în toaletă, pentru că nu-mi pasă dacă aia se pătează”, a spus Kate, potrivit New York Post.