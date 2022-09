Actrița Tora Vasilescu are probleme financiare. „E adevărat că am o pensie rușinoasă”

Tora Vasilescu (71 de ani) se numără și ea printre personalitățile din țară care au reclamat facturi uriașe la energia electrică. Actrița cere guvernului României să ia măsuri urgente, pentru că sunt foarte mulți români cu pensii și salarii mici, motiv pentru care se află în imposibilitatea de a-și achita facturile.

Tora Vasilescu, una dintre cele mai cunoscute actrițe din România, a vorbit despre pensia pe care o primește, după ce a petrecut mai bine de jumătate de secol pe scenă.

Actrița a încântat publicul prin talentul său și felul unic de a intra în pielea personajelor cărora le-a dat viață. În prezent, celebrei actrițe i-a cam dispărut zâmbetul de pe buze, din cauza stresului căpătat de creșterea prețurilor.

Mai mult decât atât, ultimele facturi primite la curentul electric au afectat-o teribil, mai ales că suma este exorbitantă, adică 7.000 de lei.

„De 3 ori au evaluat. Prima a fost de 5.000, a doua de 1.700, a treia de 7.000 de lei. Nu au spus nimic. Ce ei vorbesc cu noi? Suntem cantitate neglijabilă, normal! Îți vine factura și plătește. Am grădină, e adevărat, am solar, muncesc și îmi pun la congelator legumele toată vara. Acum ce să fac? Să renunț, să scot congelatorul? Să scoată ei cu vaccinurile care nu mai sunt bune! Să facă economie din aceste lucruri, să facă economie din smecherii care au luat electricitatea ieftin şi au vândut-o scump. Vorbesc în numele oamenilor! Mesajul e că românii nu-și pot plăti facturile din salariu sau din pensii. Este exclus!”, a declarat actrița, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, de pe Antena 3.

Ce pensie are Tora Vasilescu

După o viață petrecută pe scena teatrului românesc, răsplata muncii actriței este jenantă. Liniștea, de care își dorea să aibă parte la bătrânețe, nu este lipsită de griji, asta pentru că, pensia pe care o primește este mult prea mică pentru vremurile în care trăim.

„E adevărat că am o pensie rușinoasă. Așa ne-au răsplătit pentru faptul că am fost soldățeii în serviciul comandant? Am 2.350 de lei pensie de la teatru. (…)”, a mai declarat aceasta, pentru sursa menționată anterior.