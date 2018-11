Acum e clar! Reacția categorică a Ancăi Serea după anunțul neveridic al divorțului de Adi Sînă

Zvonurile conform cărora Adi Sînă și Anca Serea s-ar fi despărțit au luat cu asalt showbizul! Fanii au rămas șocați să audă asta despre unul dintre cele mai frumoase cupluri din România. Iată că Anca Serea a făcut lumină în acest caz și a liniștit pe toată lumea.

Superba brunetă a publicat o imagine de la nunta lor, joi (8 noiembrie), când a fost și aniversarea lor. Adi Sînă și Anca Serea au împlinit trei ani de mariaj, iar vedeta a vrut să marcheze momentul printr-un mesaj emoționant. (Citește și Avem decizia instanței. Anca Serea a câștigat procesul pentru o parte din moștenirea fostului soț!)

„Te iubesc ca pe un cântec de dragoste, iubitule! Aniversare fericită pentru noi! #treiani #dragosteșimariaj #povestedeviață”, a scris Anca Serea în dreptul fotografiei.

„La mulți ani sănătoși împreuna!”, „Superba familie!”, „Fericire si numai bine!”, „O viață fericită și împlinită multi ani de acum încolo!”, „Multi ani sănătoși împreună pentru totdeauna!”, au reacționat fanii cuplului.

Cum au apărut zvonurile despre divorț

Totul a început în ziua botezului băiețelului Sandrei N, acolo unde bruneta a fost nașă, dar a lipsit de la eveniment. Au apărut rapid bârfe despre presupusa separare între cei doi soți.

Anca Serea a fost extrem de deranjată în momentul în care a auzit despre zvonurile care se vehiculau în presă. Zvonuri conform cărora, ea și Adi Sînă ar fi ajuns în pragul divorțului. Însă, vedeta a mai fost deranjată și de faptul că nu a avut drept la replică. (Vezi aici Ce caută lumea pe Google despre Anca Serea? Nici vedetei nu-i vine să creadă)

„Am aflat destul de târziu despre această știre bombă din ziare. Nu m-a deranjat, Adi nici nu știa. M-a deranjat mai degrabă faptul că am considerat că am dreptul și eu la o opinie. Au speculat o chestie, dar nu m-a sunat nimeni să mă întrebe. Mi se întâmplă frecvent să nu am baterie la telefon, nu este o prioritate, atât timp cât știu că copiii mei sunt bine. Adi e mereu în siguranță pentru că eu sunt îngerul lui păzitor și sunt mereu alături de el. Eu am avut ceva probleme de sănătate, am niște episoade, din păcate, dar nu e nimic grav și mi s-a făcut rău în ziua botezului.” , a spus și Anca Serea, la Răi Da’ Buni.