Ce caută lumea pe Google despre Anca Serea? Nici vedetei nu-i vine să creadă

Anca Serea este în stare de șoc! Și asta după ce vedeta a aflat ce caută lumea despre ea pe Google. Curiozitatea oamenilor au surprins-o extrem de tare pe soția lui Adi Sînă.

„Ce religie are Anca Serea” este una dintre curiozitățile pe care oamenii le au în legătură cu Anca Serea. Ei bine, răspunsul vedetei nu a întârziat să apară!

„Pentru ca avem multi copii, lumea ma intreaba daca facem cumva parte dintr-o secta. Nu e cazul. Suntem crestin-ortodocsi"., a spus Anca Serea în cadrul unei emisiuni TV.

Însă… nu această curiozitate a șocat-o pe vedetă ci una în legătură cu silueta ei: „Cate kilograme are Anca Serea” !

„Nu cred ca lumea cauta asta. Serios? Cauta lumea asa ceva? Am 54 de kilograme. Acum mananc trei mese pe zi si doua gustari, ca am ceva probleme de sanatate. Nu e nimic de ascuns, am o anemie, o am de cand eram adolescenta. S-a acutizat acum, dupa nastere. Anemie, nimic altceva.”, a spus Anca Serea.

Anca Serea, siluetă de invidiat după cinci nașteri

Anca Serea nu se stresează prea tare în lupta cu kilogramele în plus pentru că are gene bune, însă este și atentă să ducă un stil de viață sănătos. Deși nu este adepta dietelor și a regimurilor, bruneta a reușit să se mențină chiar dacă are cinci copii.

„Nu prea sunt cu dietele și cura de slăbire. De regulă, mănânc sub media unui un om normal, cred, dar doar pentru că așa m-am obișnuit. Sunt norocoasă că nu sunt pofticioasă! Mănânc două mese, chiar trei mese pe zi, și multe gustări. Am 53 de kilograme și mă mențin pentru că sunt foarte atentă la alimentație. În plus, în timpul liber, atunci când îl am, îmi place să stau cât mai mult în pat, să lenevesc. Prefer să dorm și să mă odihnesc.

Sincer, pentru a mă menține în formă nu fac nimic deosebit! Din păcate nu îmi permite timpul. Am niște reguli de bun simț, pe care, cred eu, toți oamenii ar trebui să le respecte, mai ales după o anumită vârstă. Nu mănânc noaptea foarte târziu, și mănânc lucruri relativ sănătoase, nu cumpăr prostioare, tocmai pentru că tentațiile sunt foarte mari! Merg de două ori pe săptămână la masaj și la pilates”, a mărturisit Anca Serea, pentru perfecte.ro.