Andreea Mantea este foarte încântată de noua ei emisiune, “Te vreau lângă mine“, înlocuind-o pe Bianca Drăgușanu. Dacă blondina încasa 12.000 de euro, potrivit viva.ro, ei bine, fosta prezentatoare Wowbiz și-a negociat salariul pe care îl va primi lunar.

Conform informaţiilor apărute în presă, Andreea Mantea va ajunge să câştige o sumă destul de mare. Salariul ei ar fi de 6000 de euro pe lună pentru a prezenta emisiunea „Te vreau lângă mine”.

„De-a lungul carierei mele in televiziune, in 12 ani, am avut parte de multe proiecte extrem de frumoase si de multe provocari inedite care m-au ajutat sa fiu mai aproape de dumneavoastra iar pe dumneavoastra alaturi de mine! Pentru asta vreau sa va multumesc din tot sufletul, pentru ca fara voi nu as fi ajuns pana aici! Ei bine, a venit momentul pentru o noua provocare! Este vorba de emisiunea “Te vreau langa mine”! Este un proiect pe care eu il indragesc foarte tare pentru ca ador proiectele in care este vorba de iubire! Va astept cu drag si de aceasta data sa fiti alaturi de mine, iar eu de dumneavoastra incercand sa rezolv cat mai multe probleme de suflet!”, a spus Andreea Mantea după ce s-a aflat că va prezenta emisiunea de la Kanal D.

Paula Chirilă “s-a luptat” cu Andreea Mantea ca să îi ia locul Biancăi Drăgușanu la “Te vreau lângă mine”

Potrivit unor informaţii apărute în presă, Paula Chirilă ar fi dat chiar un interviu, dar șefii de la Kanal D au hotărât să o aleagă pe Andreea Mantea. Toate acestea în ciuda faptului că blonda are o experiență destul de mare cu show-ul “Mireasă pentru fiul meu”, care s-a bucurat de un mare succes.