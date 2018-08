Acuzat că a avut un rol important în demiterea lui Iordănescu jr., Culio a fost făcut praf după eliminarea suferită în Suedia cu CFR Cluj!

Campioana României, CFR Cluj, a terminat la egalitate în deplasare, 1-1, cu formaţia suedeză Malmö FF, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, ratând astfel calificarea în faza următoare a competiţiei.

Pentru CFR Cluj a marcat Djokovici (minutul 36), iar pentru Malmö FF a înscris Traustason (minutul 55).

În prima manşă, campioana Suediei s-a impus cu 1-0 în Gruia.

Juan Culio a fost

Eliminat în minutul 77 al meciului pentru o intrare dură într-o zonă neutră a terenului, în situația în care avea deja un cartonaș galben și în condițiile în care CFR Cluj era din toate punctele de vedere peste Malmo și avea toate șansele de a înscrie al doilea gol, Juan Culio a fost pus la zid de fostul internațional Ilie Dumitrescu.

Cu toate că Iuliu Mureșan s-a ferit să îl critice dur pe mijlocașul cu experiență al ardelenilor, Ilie Dumitrescu nu s-a abținut și l-a făcut praf pe argentinian.

„Mureșan încercă să îmi aducă scuze mie că Culio ia al doilea cartonaș galben, că e un jucător cu experiență. Tocmai, un jucător care are determinare, e luptător. Aș vrea să luăm cifrele, atingeri, recuperări, mingi recuperate. Din exterior nu am văzut un plus. Nu ai cum să accepți o ieșire nervoasă de acest fel. Jucătorul lasă echipa în inferioritate numerică într-un moment bun. De unde venim? Eu nu vin de pe băncile facultății direct în emisiune. Eu vin din iarbă. Trebuie, în zona individuală, trebuie să dai un mesaj”, a tunat Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Eliminată din Champions League, CFR Cluj va continua în competiţiile europene, însă în turul al treilea preliminar al Ligi Europa, în care va evolua cu FK Sutjeska Nikšić (Muntenegru) sau cu FC Alashkert Erevan (Armenia). În tur, Alashkert s-a impus, scor 1-0, returul urmând să aibă loc joi în Armenia.

Prima manşă va a vea loc la 9 august, în deplasare, iar returul la 16 august, la Cluj-Napoca.