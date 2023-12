Acuzată că ar fi escrocat un italian, Simona face dezvăluiri senzaționale! ”Îmi făcea masaj la tălpi!” + ”A spus că se omoară!” + A refuzat un Bentley

Simona Filip a fost condamnată la cinci ani de închisoare, fiind acuzată că a extorcat un bătrân italian. Femeia speră că va triumfa, până la urmă, în instanță, pentru că sentința nu este definitivă. Are multe de spus, e deranjată că unele probe ale ei nu au fost băgate în seamă. A dezvăluit, pentru CANCAN.RO, roată povestea care aproape că a băgat-o după gratii. Italianul Francesco Thiella nu ar fi chiar ”săracul bătrân”, spune Simona. Avem declarații senzaționale!

Simona trece printr-un calvar! A fost condamnată, după o ”poveste italiană” în care a intrat întâmplător, atunci când, într-un local din Milano, Francesco a pus ochii pe ea. El, un bătrân de 72 de ani, ea, o tânără fascinantă care abia împlinise 28. Trei săptămâni a ”curtat-o”, i-a spus ce are de gând, că e singur, nu are pe nimeni și multe altele.

Simona s-a mutat la el, într-un apartament de vreo 300 de metri pătrați. Avea să petreacă acolo cel mult o lună, dar de acolo i s-a tras toată beleaua. CANCAN.RO a vorbit cu Simona Filip, acum în vârstă de 36 de ani. Își strigă nevinovăția. Recunoaște că poate a greșit pe alocuri, dar zice că e total nedrept să fie condamnată din cauza apartamentului pe care l-a primit cadou de ziua ei.

Scandalul, pas cu pas, dezvăluit de Simonei Filip

Vom reda povestea care curge din gura Simonei la foc automat. Și unde spune cum a avut loc tranzacția, cum a aflat de cealaltă româncă, și ea cu drepturi la acel apartament, ce fel de relație a avut cu italianul și multe altele.

Primul gând al Simonei, să plece cât mai repede în Italia. ”O să mă duc în Italia să deschid proces pe apartamentul respectiv, să se demonstreze cum s-au făcut actele. Că dacă sunt condamnată pe actele respective, că eu, până la urmă, pe apartament sunt, că e suma cea mai mare… Prin hotărâre scrie că italianul a vândut apartamentul și mi-a virat mie în cont banii. Și nu e deloc adevărat! Asta mă uimește. Mie se pare prea mult acolo, prea cusută cu ață albă.

Nu poți să nu iei în considerare unele lucruri. Adică, iei în considerare niște mesaje pe care italianul le transferă de pe telefon pe un laptop, dar lipsesc foarte multe mesaje, în care eu spun multe.

Eu, când i-am spart telefonul, că i l-am spart odată… Îmi trimetea mesaje că se omoară, că, dacă nu mai vorbesc cu el, mâine dimineață pune portarul să-mi trimită mesaj că se omoară… Mesajele alea nici nu există la dosar. Păi, pui mesajele pe care le vrei tu? Iar restul? Pe care le-am vrut eu nu există”, a spus Simona.

Bătrânul italian a dat-o în judecată și-n Italia, și-n România

”El m-a dat în judecată în 2017, în Italia, și imediat m-a dat și în România. Pentru că a văzut că în Italia nu făcea nimic. Acolo m-a dat pentru furt, nu pentru înșelăciune. Apoi a venit în România, bine, recunoaște că l-a adus fostul meu soț, că i-a pus avocat. Doar că poliția judiciară clasează dosarul, un procuror îl clasează și el și vine un alt procuror cu dosarul respectiv. M-au chemat la declarații și m-au arestat după o foaie cu mesaje. Nici măcar nu se făcuse expertiză la mesajele respective.

Eu am înțeles că au dreptul să te rețină, ok, n-am nicio problemă, dar, eu în ziua de azi sunt condamnată cu cinci ani pentru un apartament pe care eu cu cealaltă fată l-am vândut. Fata cealaltă e din Galați. Nicidecum italianul nu l-a vândut”, spune Simona.

”Toată lumea zice vai, săracul italian, trăiește cu doi euro. Nu trăiește deloc cu doi euro, că stă prin localuri și are pensie de 4.000 de euro”, a dezvăluit românca.

Povestea apartamentului spusă cu doi ani înainte, tot unei românce

Simona Filip a amintit că acel apartament intrase în posesia unei alte românce, cu doi ani înainte ca ea să-l cunoască pe Francesco. ”În 2013, bineînțeles cu aceleași scuze, că este bătrân și că apartamentul rămâne la stat, i-ar fi făcut acte, ia-r fi vândut Iuliei Drăgan. Dar tot el i-a dat banii, îi dădea câte 10.000 de euro, pe care Iulia Drăgan îi dădea înapoi, prin transfer bancar. Vânzarea s-a făcut pe 100.000 de euro, dar el mai avea dreptul la uzufruct în apartament.

În 2015, m-a cunoscut pe mine. Aceeași poveste mi-a spus-o și mie, că e bătrân, că nu vrea să rămână apartamentul statului… Bine, mie nu mi-a spus de cealaltă.

El mi-a zis că-mi face apartamentul cadou de ziua mea, cu acte la notar, cu trei martori notari. Notarul la care am fost știa de cealaltă fată, pentru că l-a întrebat de vreo 10 ori dacă e sigur de ce face. `Vedeți că, de mâine, doamna vă poate scoate afară din casă`. El a zis: Mă bucur că fac cel mai frumos cadou de ziua ei! Așa a zis. După care am plecat în România.

La noi problema a fost că fostul meu soț a aflat de apartament și a înnebunit. S-a dus la mama acasă, a spart pe acolo, a zis că o să mă omoare și, atunci, eu am plecat în Dubai.

Italianul chiar mi-a zis, `du-te în Dubai, liniștește-te și stai acolo până se rezolvă toate`”, povestește Simona.

Bătrânul amorezat a început s-o înregistreze

Simona amintește și că, la un moment dat, italianul a început să înregistreze convorbirile telefonice cu ea. ”Italianul mă înregistra din 2016. A venit cu înregistrările în instanță. De atunci, de când i-am spus italianului cine este fostul meu soț, el de atunci m-a înregistrat. Eu spuneam că mă bătea, mă teroriza, îmi amenința părinții, tu ce faci, mă înregistrezi?

Mai e ceva: el la telefon mă întreba dacă am nevoie de ceva, să-i spun lui și prin mesaje voia să-i confirm eu că vom avea o viață în viitor. Eu nu mai băgam de seamă mesajele respective. I-am spus judecătorului că eu nu am înregistrat când spunea că se omoară, când a chemat ambulanța că el moare, vorbeau ăia de la ambulanță că n-are nimic, că visează. O dată s-a tăiat la mână, că se omoară. Asta pentru că nu mai voiam să vorbesc cu el”, a continuat femeia.

Nu s-a culcat cu italianul: ”Mi-a zis că nu mai face față!”

”Eu și în casă la el, cât am stat, vorbeam numai prin mesaje. Casa era mare, avea vreo 300 de metri apartamentul. Eu stăteam într-o parte a apartamentului, el, în alta. El nu intra peste mine. Dacă avea nevoie de ceva, îmi trimitea mesaje, niciodată nu venea.

La un moment dat, eu nu mai voiam să vorbesc cu el. Bineînțeles că a găsit motive: s-a tăiat la mână, și-a pus bandaj, a mai chemat salvarea, cum ți-am spus, se prefăcea că are atac de panică și că moare…

O relație noi nu am avut. Noi am avut o relație platonică. Dar una intimă, nu. El mi-a spus demult că nu mai face față. Mi-a zis că a încercat cu altele și nu-și mai dorește o relație cum era înainte, ci își dorește pe cineva lângă el, că este singur, nu are pe nimeni. Voia și ceva frumos lângă el, de aia umbla pe la localuri. În localurile respective nu cred că vine una care mătură străzile. Nu vreau să par aia sfântă, dar nici, vai, românca l-a înșelat și l-a lăsat fără niciun ban. Pentru că nu este adevărat”, a spus Simona.

Partea Simonei din apartamentul vândut: 480.000 de euro

Simona Filip a povestit cât și-a luat din apartamentul vândut, dar și cum italianul a refuzat o primă ofertă, de 1,4 milioane de euro. ”Apartamentul s-a vândut cu un milion de euro. Eu am luat 480.000 de euro.

Agenția îmi dăduse un client care dădea 1,4 milioane de euro pe apartament. Cel care voia să cumpere a zis că vrea să vorbească cu proprietarele, nu cu italianul, că el nu are niciun drept și m-a sunat pe mine. Mi-a spus că vrea apartamentul, că-i foarte interesat. Atunci m-am dus în Italia, am vorbit cu italianul, i-am zis de ofertă. Și el nu a vrut, a zis că ăla care cumpără nu știu ce trafic face, nu știu ce bani spălați… Dar ce ne interesa pe noi ce făcea ăla care voia să cumpere? M-am enervat și am zis că nu mai vând niciun apartament. El mi-a cerut actele înapoi, că să-i donez înapoi uzufructul. Mi-a zis că dacă o fac, îmi dă un Bentley și-mi mai dă și bani. Nu i-am cedat nimic, n-am mai vorbit cu el o perioadă.

M-a sunat și mi-a zis că a găsit cumpărător. Cu un milion de euro! Curios! Cum refuzi 1,4 milioane și-l dai pe un milion? Eu cred că a luat mai mulți bani pe apartament, dar pe sub mână. El m-a dat în judecată în Italia, dar a fost respins. Atunci m-a dat pentru furt, că i-aș fi luat un colier al fostei neveste. Dar eu am venit cu dovezi că mi l-a făcut cadou când eram la local. A renunțat acolo și a venit în România și m-a dat în judecată”, a dezvăluit Simona.

Îi făcea masaj la picioare în local

În finalul discuției, Simona Filip a făcut alte dezvăluiri. Cum italianul îi făcea masaj la picioare, cum făcea naveta Bergamo-Milano, ce făcea cu italianul în apartament. ”Eu am stat la un local, acolo m-a cunoscut. S-a spus că dansam în clubul ăla, nu. Dacă italianul vrea să recunoască, îmi făcea masaj la picioare. El m-a rugat să mă mut la el în apartament.

Eu stăteam într-un apartament în Bergamo și făceam naveta la Milano. Și mi-a zis că pot rămâne la el, dacă vreodată mă simt obosită. Am rămas de câteva ori, apoi am plecat în România. Eu n-am stat prea mult în Italia. Apoi, înainte de ziua mea, m-a chemat acolo. Am fost la notar, mi-a făcut actele și atunci cred că am stat cam o lună cu el în apartament. Mi-a aranjat partea mea de apartament, a pus o draperie de aia mare, să nu se vadă când trec la baie. Intimitatea mea o aveam maxim”, a încheiat dezvăluirile Simona Filip.

