Acuzată că îi distruge cariera lui Victor Cornea, Andreea Bălan a răbufnit: ”Asta nu înțeleg oamenii!”

Andreea Bălan (39 de ani) și Victor Cornea (30 de ani) au o frumoasă relație de dragoste care durează de un an. Artista și tenismenul nu se sfiesc să își împărtășească sentimentele în mod public. De asemenea, postează frecvent imagini și videoclipuri în care apar împreună sau alături de copii, participând la diverse activități. Artista a dezvăluit recent detalii necunoscute despre relația sa cu Victor Cornea. Cu toate acestea, Andreea a fost adesea criticată că ar putea să îi afecteze cariera sportivă, distrăgându-i atenția.

Pur și simplu mi-a scris pe Instagram la un filmuleț de spiritualitate și i-am spus „Mulțumesc”. Mi-a spus că joacă tenis, nu am știut și am simțit că e altceva. Eu vizualizam așa în minte. Am vorbit la telefon, ne-am văzut pe video și am avut timp să ne cunoaștem. Am știut amândoi ce vrem, el fiind sportiv de performanță nu mai are timp să filtreze, eu eram sătulă de băieți care vor doar să iasă la o întâlnire cu mine”, a declarat Andreea Bălan în cadrul podcastului Te ascult cu Ilinca Vandici.