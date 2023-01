Iulian Grigore, un tânăr în vârstă de 25 de ani, din județul Constanța, s-a stins din viață, după ce a fost operat. A trebuit să suporte dureri groaznice, până când a ajuns în sala de operație. Însă, era mult prea târziu. După ce a fost supus intervenției, tânărul a murit. Sunt acuzații de malpraxis la adresa unui doctor din cadrul spitalului din Mangalia. Iată detaliile mai jos, în articol.

A ajuns la spital, în 2022, înainte de Crăciun, în urma unor dureri de burtă cu care se confrunta. Inițial, Iulian Grigore, tânărul în vârstă de 25 de ani, s-a prezentat pe 17 decembrie la Spitalul din Mangalia, iar doctorii i-au spus că are enterocolită. I-au dat tratament și l-au trimis acasă. A doua zi, Iulian a venit, din nou, la spital. De data aceasta, medicii i-au spus că are pietre la rinichi. L-au trimis acasă, iar. A treia zi, Iulian a revenit la unitatea medicală. Atunci, medicii și-au dat seama că tânărul în vârstă de 25 de ani suferă de apendicită.

Atunci, tânărul a fost internat în spital. Nu a putut să fie operat în aceeași zi, pentru că medicul care ar fi trebuit să efectueze procedura medicală susținuse că e trecut de ora 14:00 și că nu ar mai fi avut timp pentru o altă operație. Urma să fie operat a doua zi. Apoi, doctorii și-au dat seama că Iulian făcuse, deja, peritonită. A fost trimis, de urgență, la Spitalul Județean Constanța. Acolo, Iulian a fost operat, iar a doua zi a murit.

Ce a povestit medicul care l-a trimis la Constanța pe tânărul de 25 de ani

Tatăl lui, cu durere în suflet, a făcut o serie de declarații, la TV: „L-a întins pe pat, l-a apăsat puțin și a zis că e gata, acut zice, apendicita acută, îl operăm. Domnul doctor, haideți nu operați azi că ați spus că e acut să nu plesnească, e infecție. S-a uitat la ceas și a zis că e ora două, nu mai operam azi că e târziu. Păi, zic, dom’ne, nu e periculos? A zis că băgăm antibiotic și nu e nicio problemă”.

Medicul care ar fi trebuit să îl opreze pe Iulian a făcut o serie de declarații pentru replicaonline.ro: „Copilul care a murit e cunoscut. (…) El a fost de vreo trei ori în Urgență și acolo i-au spus că are colită renală. Eu sunt medic pensionar. Dacă se ducea în Urgență, nu venea la mine! Eu nu mai sunt în Spital, dar în ziua în care copilul era acolo m-a chemat o asistentă. Și eu atunci m-am dus să-i pun mâna pe burtă, a zis asistenta că acest copil are colică renală. Așa mi-a zis. Și am întrebat de când este tratat pentru colică renală. A fost în Urgență de vreo două sau trei ori și avea tratamentul dat acasă. Și se simțea tot rău.

În ziua aia eu am trecut pe acolo și băiatul s-a prezentat. Am pus mână și am zis apendicită. L-am internat pe copil în spital și ca mâine să îl operăm. Nu automat, a trebuit să am analize, toate mai devreme. Dimineață, când trebuia să intre în sală, m-am uitat la el și am văzut că are un testicul umflat. Acum ce să fac? Atunci am continuat cu tratamentul, antibioticul și așa mai departe. Și a treia zi la fel. Era duminică atunci când am intrat. Copilul era intrat de miercuri și trebuia să-l opereze joi dimineață. Am văzut testiculul umflat și am zis că nu trebuie să se intre în așa ceva, să fie alte probleme acolo. Colegul meu care face ecografii zice că nu vede nimic în burtă. Atunci, duminică, am chemat ambulanța și l-am trimis la Constanța”.

Există și un punct de vedere din partea managerului Spitalului Municipal Mangalia: „Nu comentez aspectul clinic al situației pentru că fiecare medic răspunde pentru ce face în timpul actului medical. Nefericitul caz s-a finalizat cu deces la Spitalul Județean Constanța, acolo s-a efectuat necropsia anatomo-patologică sau medico-legală, nu știm exact. În urma acesteia s-a stabilit cauza decesului și sigur se va stabili dacă există un malpraxis legat de proces, adică o practică medicală greșită. Cazul a plecat din Chirurgie”.

Sursă foto: capturi video