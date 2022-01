Acuzații de malpraxis în Iași, după ce o fetiță de doar 5 ani a murit sub privirile mamei: ”Am plecat cu ea la spital și ne-am întors cu mâinile goale”

Scandal monstru la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. O mamă își plânge fetița de doar 5 ani și acuză cadrele medicale că i-au lăsat copilul să moară: ”Am plecat cu ea la spital și ne-am întors cu mâinile goale”.

Durere fără margini pentru Corina Bilu care acuză medicii de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sfânta Mari” din Iași de neglijență și malpraxis. Aceasta susține că cei responsabili i-au tratat copila cu nepăsare, iar micuța s-a stins din viață la doar 5 ani. Ieșeanca a precizat că aceștia s-au opus transferului la o clinică din străinătate, unde fetița ei ar fi putut fi salvată.

Mama copilei a povestit cum disperată a mers la spital pentru că fetița făcuse febră și avea o saturație destul de scăzută de oxigen, iar starea copilei s-a agravat, fără ca medicii să facă ceva:

„Copilul a răcit, am mers la medicul de familie, pentru că avea simptomele unei viroze, doar că seara (2 decembrie- n.r.) a început să se simtă din ce în ce mai rău, respira greu și a făcut febră. Am ales să mergem la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sfânta Maria» din Iași, pentru că ea, în urmă cu 2 ani, a avut pneumonie și m-am gândit că asta e și acum. Am ajuns seara la spital, avea saturație 89-90 la sută, s-a făcut procedura de triaj, am fost testate, ea a ieșit pozitiv, iar eu negativ. I-a fost pusă masca de oxigen, i-au făcut radiografie și i-a pus diagnosticul de pneumonie interstițială. Starea ei s-a agravat și au internat-o în ATI, au intubat-o. Timp de o săptămână i-au administrat tratament Covid-19. După o săptămână au mutat-o pe salon chiar dacă nu erau siguri că e bine complet.

A început să facă febră din 4 în 4 ore, i-au administrat antibiotice foarte puternice. Am vrut să o transferăm în Germania, când am văzut că aici, la Iași, nu mai făceau față. Dr. Lavinia Ionescu, care s-a ocupat de fetița mea, s-a opus total transferului, în timp ce starea ei era din ce în ce mai gravă. Spunea că nu era un caz de transfer, iar când și-a dat și ea seama după multă vreme că nu au soluții, au acceptat transferul, dar a fost prea târziu”, a declarat Corina Bilu, mama fetiței de 5 ani.

Corina Bilu, mama fetiței: ”I-a cedat inima și nu a mai ajuns în Germania”

Fetița de 5 ani s-a stins din viață după ce timp de mai multe zile medicii au încercat să o stabilizeze. Mama copilei a povestit cum medicul Lavinia Ionescu a pierdut controlul asupra tratamentelor administrate celei mici până în momentul în care inima i-a cedat. Fetița a lăsat în urmă un frățior și doi părinți îndurerați:

Medicul Lavinia Ionescu pierduse controlul, tot schimba tratamentul și nu avea rezultate. În ziua în care trebuia să o transferăm, i-au administrat niște injecții și adrenalină, încât i-a cedat inima și nu a mai ajuns în Germania. Am internat-o pe Andra la Spitalul «Sfânta Maria» din Iași în data de 2 decembrie și pe 21 decembrie a murit.

Noi ca părinți am făcut toate eforturile să o ducem în Germania, însă medicul nu a luat în serios cazul și ne-a dat-o înapoi într-un sac, deși ne spunea mereu că plămânii sunt foarte afectați, nu a încercat să o salveze, deși am ajuns la timp la spital. Resurse erau, dar fără voința și implicarea doctoriței Ionescu noi nu puteam să facem nimic. Am plecat cu ea în brațe la spital și ne-am întors cu mâinile goale și sufletele distruse din cauza sistemului și personalului incompetent. Decesul fetiței a fost declarat pe data de 21.12.2021, ora 18:20. Andra nu avea nicio altă afecțiune, doar că era un copil cu sindrom down”, a mai spus Corina Bilu, mama fetiței de 5 ani.

