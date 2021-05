Acuzații dure în cazul morții regretatei Maria Macsim Nicoară: “De ce nu s-a sesizat nimeni de ștergerea probelor din casa surorii mele?”

S-au scurs aproape cinci luni de la moartea mezzosopranei Maria Macsim Nicoară, iar rudele sale cer să se facă dreptate în memoria ei. În timp ce plângea, sora regretatei soliste a Operei Naţionale Române Iaşi a așternut pe o foaie acuzații dure și, totodată a subliniat neconcordanțele din ancheta deschisă de oamenii legii. Elena Hereș a enumerat și întrebările pe care le are și, deocamdată, nu a găsit răspunsuri.

Sora regretatei Maria Macsim Nicoară, acuzații dure la adresa autorităților

Mezzosoprana Maria Macsim Nicoară a ajuns în stare gravă la spital în mai 2020 și prezenta multiple leziuni cerebrale după ce ar fi căzut pe scările din locuinţa sa, aflată în localitatea Aroneanu. Codrin Nicoară a chemat ambulanța după opt ore în care ea a stat în agonie; înainte să fie făcut apelul la 112, bărbatul și-a sunat mama.

“Afirmam anul trecut în luna mai, după tragicul «accident casnic» al surorii mele, că am încredere în oamenii legii, că își vor face datoria. M-am înșelat crezând acest lucru. Mi-au înșelat încrederea! Mi-au înșelat încrederea persoane care trebuiau s-o apere pe sora mea și să acționeze pentru a afla adevărul. Chiar mi s-a reproșat că mă agit prea mult și e de datoria lor să apere victima. Oare?!

La vremea aceea aveam multe semne de întrebare legate de cele întâmplate. Acum am și mai multe întrebări fără răspuns pe care vi le prezint, urmând a trage singuri concluziile: De ce s-a așteptat două zile până s-a început ancheta la fața locului (în 12 mai 2020), deși poliția cunoștea «speța» din 9 mai 2020, ora 23:45?”, a declarat sora mezzosopranei din Iași, relatează jurnaliștii de la bzi.ro.

Elena Hereș a mai precizat că autoritățile i-au transmis că Maria Macsim Nicoară nu avea urme de violență pe corp, însă, în realitate, această informație nu era adevărată. Dosarul deschis pentru omor a fost clasat din lipsă de probe.

“Ni s-a transmis de la început că sora mea «nu prezintă pe corp semne de violență». Am văzut fotografiile de la internare și era desfigurată la față, cu fractură la nivelul nasului, cu echimoze și tumefierea ochilor, diagnosticul complet fiind: traumatism cranio-cerebral cu comă de gradul III (GCS 4), hematon epicranian fronto parietal stânga, fractură liniară cu o minimă deplasare parietal stânga, fractură occipito-parietală dreapta, fractură temporo sfenoidală dreapta, fractură vârf odontoida, hemoragie subarahnoidiană, contuzii hemoragice fronto-temporal bilateral și parietal stâng, hematon subdural fronto-temporal stâng – evacuat chirurgical, edem cerebral, traumatism toracic cu fracturi costale VII, IX – stânga și III – IV dreapta, traumatism de bazin cu fractura aripă iliacă stângă, hemiplegie dreapta, afazie mixtă, echimoze periorbitare bilateral stânga dreapta, latero-cervicală…

Mesajul care mi s-a transmis permanent a fost: «Aveți răbdare, este un caz complicat!». Noi am avut răbdare, dar ei au clasat dosarul de omor, din lipsă de probe, în condițiile în care, nouă, familiei, nu ni s-au transmis documente foarte importante din dosar, pentru a solicita noi expertize”, a mai povestit cu durere în glas femeia.

Elena Hereș, despre o serie de întrebări fără răspuns

“De ce nu am fost informați cu privire la finalizarea raportului de necropsie pentru a putea solicita o nouă expertiză? De ce nu am fost informați cu privire la dreptul de a avea un expert parte la ambele rapoarte de expertiză, inclusiv la necropsie? De ce raportul de primă expertiză medico-legală din data de 29.07.2020 s-a făcut numai după documentele medicale din spital, fără examinarea persoanei, care nu avea COVID-19 la internare, fără să se vadă o colaborare între medicii legiști și anchetatori. De ce nu s-a sesizat nimeni de ștergerea probelor din casa surorii mele?

(…). Vom apela la toate căile legale pentru a afla adevărul! Am traversat un an din viață foarte greu, am trăit o experiență, o traumă care ne-a marcat întreaga existență, cu dureri și emoții terifiante. Pe lângă suferința produsă de durerile fizice ale Marinelei, de lipsa ei, bunătatea și frumusețea ei umană, s-a dăugat lupta epuizantă și interminabilă pentru niște drepturi și lucruri normale”, a mai spus sora regretatei Maria Macsim Nicoară.

Elena Hereș a mai dezvăluit că ea și fratele său sunt determinați să afle adevărul din spatele traumei trăită de regretata mezzosoprană și au alături o echipă de profesioniști. Fosta solistă a Operei Naţionale Române Iaşi a murit în noaptea de 23 spre 24 decembrie 2020.

