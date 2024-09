Acuzații grave despre cum a obținut Oana Zăvoranu averea mamei sale: „A venit la mine să...”

În urmă cu ani de zile, Oana Zăvoranu nu trecea printr-o perioadă foarte bună și a ajuns chiar la vrăjitoare, pentru a-și schimba norocul. Însă, nu a fost așa, iar de atunci un puternic scandal a izbucnit între vedetă și vrăjitoarea Melissa. Conflictul a ajuns chiar și în fața oamenilor legii, iar acum, după ani de zile, vrăjitoarea a ieșit la atac și a făcut dezvăluiri surprinzătoare. Acuzații grave despre cum a obținut Oana Zăvoranu averea mamei sale.

Au trecut 14 ani de când Oana Zăvoranu apela la ajutorul vrăjitoarei Melissa, iar după atâta timp, cele două sunt în continuare protagonistele unui scandal de proporții. În acea perioadă vedeta a pierdut o sumă importantă de bani și pune totul pe seama vrăjitoarei, despre care spune că a atras-o într-o capcană. Ei bine, acum, Melissa a ieșit la atac și a făcut noi dezvăluiri despre Oana Zăvoranu.

Recent, în cadrul emisiunii „Un show păcătos”, vrăjitoarea Melissa a făcut acuzații grave la adresa Oanei Zăvoranu. Aceasta a dezvăluit că vedeta i-ar fi cerut ajutorul pentru a pune mână pe averea mamei sale, Mărioara Bănicioiu. În plus, bruneta chiar ar fi fost implicată în moartea acesteia.

De asemenea, în ceea ce privește banii despre care Oana Zăvoranu susține că i-au fost luați de vrăjitoare, Melissa a avut o altă variantă a poveștii. Aceasta susține că vedeta și-ar fi vândut bunurile de bună voie și că nimeni nu a păcălit-o cu nimic. Vrăjitoare Melissa spune că tot onorariul ei a fost de 5.000 de lei, iar în rest nu a pus mâna pe niciun ban.

„Moștenirea mamei sale va rămâne la ea. Eu am făcut să se întâmple asta. Puteau fi cauze naturale. Eu am zis și pe post, nu mi-e frică. Am zis că o să-i rămână moștenirea după moartea mamei. Ea știa de ce vine la mine. Am făcut să rămână moștenirea ei.

Femeia și-a vândut toate bunurile de bună voie. A știut ce face. Ani de zile voi ați vorbit și m-ați denigrat. Eu am ieșit pe post și în acel moment, ea a considerat că i-am stricat imaginea. Eu nu mint. Minciunile Oanei Zăvoranu cât vi le-a spus ea le-ați crezut. Eu i-am cerut 5.000 de lei, atât, pe vremea aia erau bani. Mașina Oanei nu este la noi. Noi nu știm de apartamentul ei. Și-a vândut ea bunurile, nu am fost implicată”, a spus vrăjitoarea Melissa.