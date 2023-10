Acuzații tot mai grave la Vocea României. O altă fostă concurentă arată cu degetul spre producătorii emisiunii de la Pro Tv

Vocea României a ajuns pe primele pagini ale ziarelor, după ce o fostă concurentă, Xenia Costinar a susținut că emisiunea este regizată. Acum, au ieșit la iveală și alte acuzații grave din partea unei alte fete care a participat la show-ul de la Pro TV.

Julie August, o fostă concurentă la Vocea României, a ajuns să fie foarte îndrăgită pe TikTok. Tânăra postează foarte multe filmulețe în care cântă. Urmăritorii i-au observat talentul și au întrebat-o de ce nu participă la show-ul de la Pro TV. Aceasta a mărturisit că a fost deja la emisiune, dar a împărtășit și motivul pentru care nu o mai face încă o dată.

Noi acuzații la adresa emisiunii Vocea României

Julie August a participat la Vocea României în primul sezon și a reușit să ajungă până în finală. Tânăra a fost foarte aproape de marele premiu. Deși unii concurenți își încearcă norocul de mai multe ori, ea nu s-a mai întors pe scena show-ului de la Pro TV. Acum, prin intermediul unui filmuleț postat pe rețelele de socializare, ea a spus și motivul pentru care nu mai concurează a doua oară.

„Haideți să vă explic de ce! Am concurat în primul sezon, efectiv primul care s-a făcut la noi și am reușit să ajung până în finală! Regulile spun că nu mai ai voie să participi dacă ai fost finalist într-un sezon anterior! Nu știu dacă este la fel și pentru semifinaliști, dar, astea sunt regulile și nu am ce să fac!” , a povestit fosta concurentă, pe TikTok.

O fostă concurentă susține că show-ul este regizat

Seria acuzațiilor despre Vocea României a început atunci când Xenia Costinar, o fostă concurentă, a povestit în mediul online experiența pe care a avut-o la show-ul de Pro TV. Aceasta a susținut că emisiunea este regizată și i-a îndemnat pe oameni să nu creadă tot ce văd la televizor.

„Am zis că vreau să vă împărtășesc și eu experiența mea la Vocea României și să știți adevărul. Vreau să fac publică această informație pentru că nu mi se pare corect ceea ce s-a întâmplat și ce au decis ei să dea la televizor.

În primul rând, să nu credeți niciodată ceea ce vedeți la televizor. Vor scoate din context și vor face astfel încât să apari într-o lumină proastă, dacă e vorba de chestia asta. Absolut totul este regizat”, a spus Xenia Costinar.

Fosta concurentă de la Vocea României a povestit că timp de 5 ani, producătorii au insistat să participe la emisiune, lucru pe care l-a acceptat într-un final. Ajunsă acolo, au pus-o să cânte o altă piesă față de cea pe care o pregătise. Iar în audițiile pe nevăzute, juriul i-a spus că melodia nu se potrivește. Mai mult, i se promisese un loc în finală, însă nu a întors nici măcar un scaun. În urma acuzațiilor, reprezentanții Pro TV au reacționat.

„Nu vom comenta declarațiile concurentei, având în vedere că fiecare participant poate percepe diferit această experiență. Putem confirma faptul că emisiunea are o structură bine stabilită.

De-a lungul sezoanelor, multe voci incredibile au fost remarcate de antrenori, dar câștigătorii Vocea României au fost întotdeauna votați de către public, în etapele live”, au spus reprezentanții Pro TV, pentru unica.ro.