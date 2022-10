Adda a răbufnit! Artista a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește abuzul din mediul online

Adda este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Cântăreața a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi. În prezent se bucură de succes, însă drumul pe care l-a parcurs nu a fost deloc ușor. Din acest motiv, artista a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește agresivitatea din mediul online. Blondina a răbufnit la adresa celor care judecă persoanele publice, fără resentimente.

Viața unei celebrități nu este mereu așa cum se vede din exterior. Acest lucru a încercat să sublinieze și Adda prin ultima sa postare. Artista nu s-a mai putut abține și a decis să ia atitudine în ceea ce privește abuzul din mediul online.

Adda a explicat faptul că foarte multe persoane îi judecă pe artiști pentru felul în care se îmbracă, aruncă cuvinte dure la adresa apropiaților, iar de cele mai multe ori comentariile răutăcioase nu au legătură cu munca pe care aceștia o fac.

Mai mult, artista își dorește că în viitor să nu mai poată avea cont pe rețelele de socializare decât acei oameni care sunt supuși mai întâi unui test psihologic.

„Am și eu o întrebare, pentru un prieten…gen există, cu adevărat, o poliție a online-ului? Zilnic, persoanele publice sunt abuzate verbal. Zilnic. Toate! Ironizate, înjurate, batjocorite, uneori și amenințate. Ar trebui să stăm pe la poliție cu plângeri non stop. Există lege pentru asta? Real vorbind?

Există cineva care să monitorizeze toate aceste derapaje?! Noi, ca persoane publice, nu putem spune nimic. Imediat suntem banați. Ni se pot suspenda conturile la cea mai mică exprimare greșită. În schimb, suntem obligați să „primim” gunoi zilnic, fără ca acesta să aibă repercursiuni asupra celor care îl aruncă.

De ce are voie toata lumea să își facă conturi? De ce au voie toți să activeze, fără să fie testați psihologic înainte?! Pentru că abuzurile nu sunt referitoare la MESERIA NOASTRĂ. Suntem abuzați pentru felul în care ARĂTĂM, TRĂIM, LUBIM, NE ÎMBRĂCĂM, MÂNCĂM…

„EȘTI PERSOANĂ PUBLICĂ, ÎȚI ASUMI” FALS! Când am muncit ani de zile să putem să ne facem MESERIA ONORABIL. Când am renunțat la o mare parte a vieții noastre, ca să lăsăm ceva în urma noastră, pentru oameni. Nu am semnat un contract în care scria: Acceptam să fim luați la perpulis de toți care simt nevoia să arunce cu rahat!

NU DOAR PERSOANELE PUBLICE SUNT ABUZATE! Sunt abuzați toți cei care au conturi pentru ca toți cei care activează pe online pot abuza!”, a scris Adda în mediul online.