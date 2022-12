Adda, experiență de coșmar! Ce a pățit artista atunci când colindătorii i-au intrat în curte. „O să chem Poliția”

Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, iar colindătorii au ieșit, deja, la treabă. Aceștia au ajuns și la casa Addei și i-au oferit o experiență deloc în spiritul sărbătorilor. Artista le-a povestit urmăritorilor din mediul online ce a pățit și felul în care a fost colindată.

Se pare că Adda a avut parte de un început de sărbători destul de abrupt. Artista s-a trezit în curtea casei cu o ceată de colindători. Cântăreții au găsit poarta deschisă, au profitat și au intrat. Au început să colinde, fără să ceară permisiunea, iar artista a tras o sperietură pe cinste.

Adda le-a povestit neplăcuta pățanie, urmăritorilor din mediul online, fiind foarte revoltată. Cântăreața a subliniat că nu este normal ca oameni străini să îți intre în curte fără a cere permisiunea. Mai mult, colindătorii s-au lăsat cu greu alungați de pe proprietatea vedetei.

„În ce lume trăim? Ne mutăm la casă nouă și am făcut 15 mii de drumuri ca să încarc mașina cu câteva lucruri de care am nevoie. Și evident, făcând foarte multe drumuri, n-am mai încuiat poarta, doar am închis-o, dar n-am băgat cheia.

După ce am cărat aspiratorul, m-am dus sus să-mi iau geanta să plec și au intrat 10 inși cu o boxă, îmbrăcați în costum popular și au început să colinde. Mare petrecere la mine în curte cu 10 oameni pe care nu-i cunoșteam, nu știu cu ce au venit, cert este că au intrat direct în curte, iar câinii mei s-au speriat.

Am coborât pe scări și am țipat: «Ieși afară din curte!» Cum intrați la om în curte așa fără să bateți la ușă? Fără să întrebați: «Sunteți de acord?». Le-am spus că dacă nu pleacă o să chem Poliția. Unul dintre ei m-a certat că n-am închis bine poarta și că eu sunt de vină.”, a povestit Adda, în mediul online.

„Frumoase tradiții avem”

După ce le-a povestit internauților ce a pățit, Adda s-a arătat și mai revoltată. Se pare că mulți dintre fanii din online nu i-au dat dreptate și chiar au criticat-o. Cântăreața a spus că nu poate înțelege cum cineva s-ar simți confortabil ca 10 bărbați să intre în curte și să refuze să plece.

„Eu citind comentarii legate de «colindul» abuziv de azi. Se pare că sunt eu prea vedetă și că, de fapt, e normal să intre cineva peste tine în casă, curte, fără să ceară voie. Să pună colinde manelizat e pe o boxă la maxim.

Să te trezești cu 10 bărbați în curte, fiind singură acasă. Să te rogi de ei să plece și să nu vrea… Păi să ridice tonul la tine, în curtea ta. Frumoase tradiții avem! Și voi vreți să umblați liber prin Europa?! Succes!”, a mai spus Adda.

