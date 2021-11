Adda, mărturisiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Artista și-a deschis sufletul. „Îmi era frică să adorm să nu cumva să mă sufoc în somn”

Adda urmează să lanseze o piesă nouă, iar înainte de asta le-a explicat internauților despre ce este melodia și cum subliniază perfect un moment foarte greu din viața sa. În ultimul timp, cântăreața s-a confruntat cu câteva probleme de sănătate, iar în toată perioadă dificilă prin care a trecut cel care i-a fost mereu alături a fost Cătălin Rizea.

Adda și-a deschis sufletul și le-a vorbit internauților despre problemele cu care s-a confruntat în ultimul timp. Aceasta a mărturisit că a trecut printr-o perioadă foarte grea, iar sigurul care i-a fost alături în permanență a fost chiar soțul ei. Nouă melodie a artistei îi este dedicată acestuia, iar Adda a dezvăluit cum a luat naștere piesa.

„De obicei, las câte un mesaj ascuns în fiecare piesă de-a mea. Mesaj pe care unii oameni reușesc să îl deslușească, iar pentru ceilalți rămâne un mister. Asta este semnătură mea. De dată asta nu pot să o fac. „Să nu-mi iei trandafiri” e pentru Cătălin, omul lângă care vreau să îmbătrânesc. Chiar dacă povestea pe care am creat-o în versuri poate fi interpretată diferit și trecută prin filtre personale, în funcție de experiențele proprii, de fiecare persoană care ascultă piesă, fiecare cuvânt e pentru „iubire” al meu.

Acum un an de zile, viață mea s-a schimbat, când m-am pricopsit cu o afecțiune medicală, care mă pune zilnic în pericol. Am încercat să fiu puternică și să gândesc pozitiv mereu, însă într-o seară am cedat. Pur și simplu am plâns din toată inima.”, a declarat Adda, pe Instagram.

În luna februarie, Adda a aflat că suferă de dermografism, o afecțiune care i-a schimbat radical viața și a făcut-o să se teamă. Acesta a vorbit despre momentele grele prin care a trecut.

„A fost o perioada de câteva săptămâni când rămâneam fără aer de la edemele ce îmi apăreau în gât. Stăteam cu injecția de adrenalină lângă mine. Încă o fac, dar, cumva, m-am obișnuit cu ideea că poate asta va fi viață mea de acum înainte. Îmi era frică să rămân singură. Îmi era frică să adorm să nu cumva să mă sufoc în somn. În acea seară în care am plâns, pe masă din sufragerie era o vaza cu trandafiri.

Cătălin obișnuiește să-mi ia flori mereu. Am început să scriu și să îmi descarc sufletul, cu frică în inima că, dacă vreodată el îmi va lua ultimul buchet, să nu fie cu trandafiri. I-am mărturisit că nu mi plac, nu o făcusem până atunci. Nu am vrut să-l supăr. Și l-am rugat să-mi ia flori sălbatice de câmp care renasc mereu, chiar dacă vântul e împotriva lor. Așa cum sunt și eu. O nebună visătoare, care își dorește să lase ceva în urmă, prin muzică, pentru veșnicie.”, a mai spus Adda.

