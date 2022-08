Adela Popescu are o siluetă de vis, deși are trei copii. Care este secretul vedetei

Adela Popescu este una dintre mămicile (cu 3 copii chiar) care se pot mândri cu o siluetă de invidiat. Vedeta a născut de trei ori, însă poate fi confundată ușor cu o domnișoară de numai 20 de ani.

Care este secretul Adelei care devenit mamă pentru a treia oară, în vara anului trecut, dar a revenit rapid la silueta de dinainte? Adela Popescu încă alăptează, așa că nu are cum să țină o dietă acum. În plus, atunci când a încercat, cantitatea de lapte i-a scăzut destul de mult și a fost nevoită să se oprească. În schimb, vedeta mănâncă prima masă la ora 12, iar până atunci nu mănâncă nimic.

“Nu prea am avut cum să ţin regim, pentru că încă alăptez. Şi, de fiecare dată când am încercat, mi-a scăzut considerabil cantitatea de lăptic. Aşa că m-am oprit. Reuşesc însă un fel de fasting până la ora 12.00, când mănânc prima masă.”, a declarat Adela Popescu pentru revista .

Cum a reușit să slăbească Adela Popescu

Dincolo de alimentația ușoară, Adela Popescu crede că oboseala o ajută să dea jos kilogramele ăn plus. Să fii mamă a trei copii nu este tocmai ușor, iar acest lucru și-a pus amprenta pozitiv pe talia vedetei.

„Nu am mai făcut mișcare. Din fericire, am reușit să slăbesc destul de firesc, probabil de la alăptat, de la oboseală. Am reușit, o perioadă destul de lungă, să nu mai mănânc zahăr. M-am gândit că îmi e greu să țin diete foarte clare.

Așa că, în prima parte a zilei, mănânc fructe, la prânz mănânc orice, pot mânca și paste sau grătar cu salate, iar seara încerc să îmi fac o salată, preferata mea fiind de ton”, a povestit Adela Popescu.

VEZi ȘI: ADELA POPESCU, OUT DE LA VORBEŞTE LUMEA. CINE VA PREZENTA EMISIUNEA DE LA PRO TV! SURPRIZE URIAŞE

Adela Popescu, o soție fericită

Adela Popescu recunoaște că au existat momente în care nu i-a plăcut ceea ce vedea în oglindă. Din fericire, partenerul ei de viață o face întotdeauna să se simtă atrăgătoare.

“Evident că mă uitam în oglindă şi vedeam burta, colăceii, celulita, însă niciodată nu am simţit cu subiect și predicat că nu sunt atrăgătoare. Şi asta exclusiv datorită lui Radu, care mă face să mă simt frumoasă și fără cusur chiar și în cele mai proaste perioade ale mele.”, a mai spus prezentatoarea TV.

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt căsătoriți de șapte ani și au împreună trei copii, Alexandru (6 ani), Andrei (3 ani) și Adrian (1 an).

VEZI ȘI: ADELA POPESCU, LA MOMENTUL ADEVĂRULUI! CUM A REUȘIT SĂ SCAPE DE KILOGRAMELE ÎN PLUS)

Adela a hotărât să elimine complet zahărul din meniul său zilnic, iar acest lucru i-a adus numai beneficii. Deși nu este adepta regimurilor stricte, prezentatoarea a considerat că este cazul să își formeze un stil de viață mai sănătos.

Sursă foto: Instagram