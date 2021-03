Adela Popescu, despre motivul delicat cu care soțul ei o scoate din minți: “Sunt necăjită. De 15 ani îi spun, dar el îmi tot cumpără altceva”

Însărcinată în al doilea trimestru, Adela Popescu a fost astăzi răsfățată de soțul și fiii săi; Alexandru și Andrei i-au oferit câte mărțișoare unice, iar ea a împărtășit bucuria pe care a simțit-o. Iar în cadrul intervenției video pe care a avut-o “La Măruță”, actrița a precizat care este motivul delicat cu care Radu Vâlcan o scoate din minți în anumite zile speciale… cum ar fi chiar și 1 martie!

Adela Popescu, despre motivul delicat cu care soțul ei o scoate din minți

Adela Popescu a dezvăluit pe un ton detașat că soțul său nu i-a oferit niciodată florile preferate, deși, i-a subliniat care sunt acestea de mai multe ori. Deși acest aspect o deranjează, Radu Vâlcan știe mereu cum “să îndulcească” situația, iar armonia revine instant în mariajul lor.

“Sunt puțin necăjită, am vrut să îi fac și eu o surpriză soțului meu, să îi gătesc ceva. De obicei el gătește, dar mai fac și eu experimente. De 15 ani îi spun ce flori să îmi cumpere și niciodată nu le-a nimerit. Îi tot spun că îmi plac florile de aceeași culoare, dar el îmi tot cumpără altceva”, a declarat Adela Popescu în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

În cadrul interviului, fosta prezentatoare de la “Vorbește Lumea” a adus în discuție posibilitatea de a concepe și al patrulea moștenitor: “Copiii, doi sunt la grădiniță, unul este în burtică, la copt. Sunt foarte bine, mă și sperie asta. Mi-am dat seama din prima că o să fie tot băiat, nu mi-a fost rău, nu am fost amețită, nimic. Nu am avut vreun simptom. Am și spus că fac atât de ușor copii încât îmi e teamă că o să mai fac”.

Nu rata: Adela Popescu, vizită la medic în al doilea trimestru de sarcină: “Prevenția bate orice tratament”

Adela Popescu şi Radu Vâlcan au doi băieți

Adela Popescu şi Radu Vâlcan s-au căsătorit în 2015. Ei au devenit părinți pentru prima dată pe 11 iunie 2017, iar fiul lor a primit numele Alexandru. Al doilea copil al cuplului a venit pe lume pe 10 decembrie 2018, după un travaliu care a durat cinci ore. La naștere, băiatul cel mic al prezentatoarei de la Pro TV avea o greutate de 3,430 kg și o înălțime de 51 cm. El a fost numit Andrei.