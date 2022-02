Adela Popescu a jucat în cele mai urmărite telenovele românești, a urcat pe scenă alături de DJ Project, iar de mai mulți ani e prezentator TV, însă toate aceste reușite nu au făcut-o să uite de cel care a descoperit-o. Actrița vorbește cu drag, cu respect și cu dor despre artistul care i-a călăuzit pașii spre succes.

Era doar un pui de om, dar știa că muzica îi face sufletul să tremure de fericire. Adela Popescu rememorează episoadele în care urca pe scenă, la diferite festivaluri, și încerca să se facă remarcată. Avea acel ceva! Nu-l vedea doar ea, ci și cei care o ascultau. Printre aceștia s-a numărat Mihai Constantinescu. Regretatul cântăreț a și fost cel care a ghidat-o spre o carieră în muzică.

„Mihai Constantinescu m-a determinat să vin la București. Eram în tabără, la mare. A avut un concert cu Anastasia Lazariuc, iar eu am luat microfonul și am zis că vreau să cânt. I-a plăcut foarte mult și mi-a cerut contactul și mi-a zis că am talent. Mi-a zis că mă poate ajuta! Mi-a compus melodii, m-a primit la el în casă.

Am dormit nopți întregi la el în casă, mi-au cumpărat haine. Nu a fost doar un mentor profesional, a fost alături de mine din toate punctele de vedere!”, a povestit Adela Popescu la Trinitas TV.

