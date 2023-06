Adela Popescu se desparte de PRO TV. Gândurile s-au transformat în planuri, iar noul proiect a pus-o pe gânduri pe vedeta de la Vorbește Lumea

De mai bine de un an, Adela Popescu a dispărut de pe micile ecrane, dar le-a promis fanilor săi o reîntoarcere. Însă, vedeta PRO TV pare că nu se grăbește deloc și nici măcar nu știe dacă se mai poate ține de promisiune. În urmă cu doar câteva luni, aceasta declara că se află în negocieri pentru un nou proiect de televiziune și că, probabil, în toamnă fanii o vor revedea pe micile ecrane. Însă acum, Adela Popescu pare că s-a răzgândit și este posibil să nu mai revină în televiziune.

Adela Popescu a plecat de la cârma emisiunii Vorbește Lumea atunci când a adus pe lume cel de-al treilea băiețel. După naștere, vedeta PRO TV nu și-a reluat locul și asta pentru ca a plecat în Republica Dominicană alături de Cabral, pentru filmările „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. După terminarea emisiunii din Dominicană, fanii se așteptau ca blondina să revină la matinalul pe care l-a prezentat ani de zile, însă vedeta a avut alte planuri. Adela Popescu și-a dorit o pauză, așa că a renunțat le emisiune.

În urmă cu doar câteva luni, soția lui Radu Vâlcan declara că în toamnă se va întoarce pe sticlă cu un nou format. Toată lumea s-a entuziasmat la aflarea veștii, însă acum Adela Popescu a regândit traseul. Într-adevăr se află în negocieri pentru un proiect nou, însă nu mai este sigură că își dorește acest lucru. O nouă emisiune înseamnă pregătire și multă muncă, iar ea pare că nu este gata pentru asta. Prezentatoarea TV a mărturisit că vrea în continuare mai mult timp liber și este posibil să refuze proiectul.

„Da, sunt încă în niște discuții, nu mă hotărăsc, în sensul că mi-am dorit mai mult timp liber și un nou proiect înseamnă iarăși activitate și trebuie să analizez foarte bine lucrurile, pentru că o dată ce intru în ceva, trebuie să fiu acolo cu tot sufletul. Și încă nu sunt hotărâtă dacă ăsta e într-adevăr momentul să plec din nou de acasă. E vorba de un proiect în televiziune, dar care necesită prezența mea totală pe o perioadă destul de lungă”, a declarat Adela Popescu, potrivit palytech.ro.

Adela Popescu, din nou pe marile ecrane

Adela Popescu pare că intenționează să mai aștepte până se va întoarce pe micile ecrane, însă, în curând, fanii o vor putea vedea pe marile ecrane. Vedeta numai ce a terminat filmările pentru un nou lung metraj în care va juca. Producția se numește „Retreat Vama Veche”, iar Radu Vâlcan face și el parte din distribuție. Cei doi soți s-au bucurat de filmări, mai ales că au trecut 13 ani de când nu au mai fost colegi de platou. Acum, aceștia au retrăit emoțiile primilor fiori ai dragostei, având în vedere că povestea lor de iubire s-a legat pe platourile de filmare de la „Iubire și Onoare”, primul proiect în care au lucrat împreună.

„Am fost în Vama Veche într-adevăr. Ne-am întors de la filmările pentru lungmetrajul Retreat Vama Veche. (…) Primul proiect în care am jucat împreună a fost „Iubire și onoare”, când ne-am și îndrăgostit, iar al doilea a fost „Pariu cu viața”, deci au trecut cam 13 ani de atunci (n.r. de când nu au mai jucat împreună). Radu este surprins aproape într-un triunghi amoros, nu pot să spun mai multe, dar nu cu mine. Eu sunt doar martoră a acestei situații, dar ne-a prins foarte bine că am filmat împreună și că am stat 2 săptămâni – aproape 3 departe de copii”, a mai spus Adela Popescu.

