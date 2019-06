Adela Popescu se pregătește intens pentru această vară: “Sunt mai motivată ca niciodată”

Chiar dacă viața cu doi copii nu este tocmai ușoară, Adela Popescu își face timp și pentru ea. Fosta prezentatoare TV se pregătește intens să arate cât mai bine în costum de baie. Vedeta vrea să mai dea jos câteva kilograme.

Adela Popescu a luat câteva kilograme în cea de-a doua sarcină, iar acum lucrează din greu la sală pentru a reveni la silueta inițială.

„În cazul în care v-a trecut prin minte că am abandonat sportul vreau să vă spun că de această dată sunt mai motivată ca niciodată, în această vară vreau să fiu exemplară, la plajă. Mi-am luat niște costume de baie întregi, care sărăcuțele nu pot acoperi chiar tot” a povestit Adela Popescu, pe Instagramul său.

“Pentru a fi o prezența bună și plăcută pentru ei, trebuie să îmi rezerv și timp pentru mine. Nu mult, nu în detrimentul lor, dar să fie acolo. Și am noroc și de un soț care mă ajută și mă susține în asta. (…) De curând am încercat ceva nou: să mă închid în baie! Da, știu cum sună: fix că în meme-urile cu mame de pe Facebook. Dar nu e chiar așa. Nu mă încui în baie să fug și să plâng. Ci pentru că am descoperit că poți avea o experiență spa și fără spa, chiar la tine acasă.

Să va povestesc „ritualul”: seară, după ce culcăm copiii, mai stau puțin cu Radu, apoi conștientizăm amândoi că avem nevoie și de puțin timp pentru fiecare. Eu „arestez” baia: dau drumul la apă în cadă, pun niște săruri, aprind o lumânare parfumată. Stau un pic în apă călduță cât să mă liniștesc, să îmi adun gândurile, să mă relaxez. Apoi am și un mic ritual de înfrumusețare: o masca, un tratament, etc.”, a scris Adela Popescu pe blog.