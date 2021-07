Adela Popescu se teme de cea de-a treia naștere „Sunt îngrozită”

Adela Popescu se află pe ultima sută de metri cu sarcina sa. Prezentatoarea de la Pro Tv a mărturisit că, in ciuda experienței sale cu primele două nașteri, este din ce în ce mai îngrozită de sosirea micuțului pe lume.

Adela Popescu le-a mărturisit prietenilor pe Instagram că se teme de travaliul care va urma la nașterea celui de-al treilea băiat al ei și al lui Radu Vâlcan.

„Micutule… si ce zici ca mai faci? E bine acolo la cuptoras? E bine, nu? Cred si eu. ❤️

Toata lumea imi spune sa vorbesc cu tine, tu stii ca o fac. Dar iti spun chestii de-astea patetice, de dragoste. Te mangai, te apar de piciorusele lu’ frate’tu Andrei, te incurajez sa comunici cu Alexandru de fiecare data cand te pupa si iti spune secretele lui si nu te cert cand imi dai cate un pumn in vezica. E si asta tot o forma de iubire, sa stii. 🙂 Si, desi fac toate astea, imi e foarte teama sa incerc sa te conving de momentul in care sa vii sa ne cunosti.

Caci, pe cat de nerabdatoare sunt sa iti simt pielicica de pisoi de pieptul meu, pe atat de ingrozita de travaliul prin care o sa-ti faci intrarea. Pardon, iesirea 😅. Asa ca m-am hotarat sa ma las in voia ta pentru că stiu ca impreuna o sa ne iasa cum nu se poate mai bine. ”, a scris Adela Popescu pe contul său de Instagram.

Sursă foto: Instagram