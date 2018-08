Adela Popescu și Radu Vâlcan urmează să devină părinți pentru a doua oară. Cei doi actori sunt în culmea fericirii și au uitat inclusiv de împlinirea a trei ani de la căsătorie. Și-au amintit într-un final că e ziua lor și au sărbătorit într-un mod inedit.

După vacanța în Grecia, Radu Vâlcan și Adela Popescu au dat o fugă până în Șușani, mai ales că celui mic îi place să petreacă timpul la țară, alături de verișorii lui. În ziua aniversării căsătoriei lor, pe 21 august, s-au comportat ca într-o zi absolut normală, pentru că au uitat complet de acest eveniment.

„Ne-am întors bronzați după o vacanță în #treisiunsfert în Grecia și am dat o fugă până la Șușani. Știam ce mare bucurie îi vom face lui Alexandru să petreacă timp cu văcuțele, căluții, puișorii, strugurii, verișorii. Și așa a fost. În ziua aniversării căsătoriei noastre, ne-am trezit cu gândul la cafea, la ouă în tigaie, roșii de grădină și la brânza din sat.

Am sărbătorit ,fără să știm, culegând struguri, pregătind grătarul, atingându-mi burtica pentru a-l simți pe „flățiolul” ce e foarte energic, mergând la alimentara din sat după pufuleți, bere și lămâi.

Pentru ca mai pe seară, la apus, să plecăm la plimbare pe dealurile pe care am copilărit.

Am sărbătorit, fără să știm, întâmpinând cireada de vaci și capre ce veneau spre casă, bând apă din ciutură, mâncând mere din copacii de pe uliță, culegând porumbi de fiert.

Ne-am și îmbrățișat,ne-am și pupat până ni s-a făcut foame și am coborât dealul cu gândul la grătarul ce ne aștepta acasă încins.

Am ciocnit și un pahar de bere fără alcool eu, un vin de nova ei, am mâncat clătite cu gem și am aprins beculețele în curte. Am sărbătorit ,fără să știm, trei ani de la căsătorie, înconjurați de un sentiment de bine”, a scris Adela Popescu pe blogul ei.