Adelina Pestrițu a renunțat la implanturile mamare după 8 ani! Cum arată vedeta acum: ”Nu vă speriați!”

Adelina Pestrițu (37 de ani) a luat o decizie, la doar câteva zile după ce și-a serbat ziua de naștere. Bruneta a trecut printr-o nouă transformare de ordin estetic. A renunțat la implanturile mamare, iar motivele le-a rostit chiar vedeta, pe rețelele de socializare. Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Adelina Pestrițu a luat decizia de a renunța la implanturile mamare. În urmă cu mai mulți ani, bruneta în vârstă de 37 de ani a decis să își mărească bustul. În anul 2016, ajungea pe mâinile medicului estetician, pentru a-și face operația la sâni. Acum, după 8 ani, a decis să îndepărteze implanturile mamare și să revină la bustul ei natural.

Pe rețelele de socializare, bruneta a dezvăluit motivul principal pentru care a renunțat la bustul generos. La doar câteva zile după ce a împlinit vârsta de 37 de ani, vedeta a călcat, din nou, pragul medicului estetician. Însă, de data aceasta nu pentru vreun tratament de ordin estetic, ci pentru a scăpa de implanturi.

Citește și ADELINA PESTRIȚU, UMILITĂ ÎN FAȚA TUTUROR! S-A FĂCUT DE RÂS DIN CAUZA UNEI PROBLEME DE CLASĂ PRIMARĂ

Fosta prezentatoare TV a decis să facă această schimbare majoră, după ce s-a confruntat cu dureri de spate și disproporții estetice. Astfel că, în urmă cu o săptămână, a mers la unitatea medicală pentru a le îndepărta.

„Imediat după ce am împlinit cei 37 de ani, am suflat în lumânările de pe tort, am tras aer în piept și am trecut la schimbări majore. Nu vă speriați, discutăm despre schimbări de ordin estetic. Mi-am luat inima în dinți și am renunțat la implanturile mamare, decizie luată după mult timp de gândire, în care am analizat situația împreună cu medicii și am luat în calcul tot ce ar putea să urmeze. Dacă vă întrebați ce m-a convins mai exact să fac asta, vă pot răspunde ferm: durerile de spate provocate de dimensiunile nepotrivite ale implanturilor și disproportiile estetice. Astfel, săptămâna trecută, după o perioadă de analiză și informare, m-am prezentat la spital”, a spus Adelina Pestrițu.