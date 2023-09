Adelina Pestriţu, anunţ despre al doilea copil: “Zeny e nerăbdătoare să aibă un frăţior”

Adelina Pestrițu este un exemplu pentru multe doamne şi domnişoare. De-a lungul timpului vedeta a reuşit să îşi construiască o carieră de succes, a făcut multe sacrificii pentru a ajunge unde este astăzi, iar după mulţi ani de muncă trăieşte viaţa la care a visat întotdeauna. Atât pe plan profesional, cât şi personal, bruneta se poate considera o norocoasă! Are alături de ea un bărbat care o susţine necondiţionat, iar din iubirea lor s-a născut o fetiţă, Zeny. Recent, în cadrul unei emisiuni TV, influenceriţa a vorbit despre al doilea copil. Se pare că micuţa ei este nerăbdătoare să aibă un frăţior sau o surioară.

Adelina Pestriţu a devenit cunoscută în urmă cu mulţi ani, după ce a apărut la braţul lui Liviu Vârciu. A fost plăcută de public din prima clipă, iar acest lucru a ambiţionat-o să le arate tuturor ce poate. Deşi a avut succes în multe proiecte TV a renunţat la cariera de pe micile ecrane şi şi-a construit un nume în mediul online. Acolo, bruneta se bucură de susţinerea unei comunităţi impresionante de fani.

CITEŞTE ŞI: ADELINA PESTRIȚU, LA UN PAS DE INFARCT ÎN TRAFIC! CE A PUTUT SĂ VADĂ PE GEAMUL UNUI ATUTOBUZ STB DIN CAPITALĂ

Cu toate acestea, din când în când acceptă ivitaţia jurnaliştilor în diferite emisiuni. Recent a fost prezentă în show-ul lui Cătălin Măruţă de la Pro TV, unde a vorbit printre altele despre familia ei.

Adelina Pestriţu îşi măreşte familia?

Adelina Pestrițu și soțul său, Virgil Șteblea, sunt împreună de 7 ani. Au trecut prin multe încercări în tot acest timp, dar au demonstrat mereu că dragostea poate învinge orice obstacol. În prezent sunt liniştiţi, fericiţi, dar şi dornici să mai aibă încă un copil. La fel se pare este şi fetiţa lor, Zeny.

În cadrul interviului, Adelina a fost întrebată dacă urmează să sărbătorească nunta de cristal, iar răspunsul ei a fost unul cât se poate de neaşteptat. Vedeta a menționat că și-ar dori mai degrabă un botez, iar pentru ca visul ei să devină realitate se roagă în fiecare seară.

Cătălin Măruță: De câți ani sunteți împreună?

Adelina Pestrițu: De 7.

Cătălin Măruță: Mă gândeam acum că poate urmează să sărbătoriți vreo nuntă, știi cum e. De cristal, de…

Adelina Pestrițu: Sau poate vreun botez.

Cătălin Măruță: Hopa! Îți mai dorești?

Adelina Pestrițu: Doamne ajută, pune și tu un acatist. Poate vin data viitoare cu vreo veste bună la tine. În ultima perioadă Zeny cam bate în ușă: >

Cătălin Măruță: Și tu ce îi răspunzi?

Adelina Pestrițu: I-am spus că pentru asta trebuie să facem un bilețel, să-l citim în fiecare seară când spunem rugăciunea.

Cătălin Măruță: Și își dorește, nu?

Adelina Pestrițu: Da, mult. Mult! Prima dată când am întrebat-o, acum un an parcă, a zis> >. Și am zis: >.

Cătălin Măruță: Dar și tati și mami își doresc?

Adelina Pestrițu: Da. Și tati și mami.

Cătălin Măruță: Foarte frumos, Adelina! Știi cum e, la un moment dat nu e nimic mai frumos decât grija unui părinte.