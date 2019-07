Adelina Pestrițu și Virgil Steblea NU pleacă în luna de miere după nuntă. Fosta prezentatoare de la Kanal D a spus care sunt adevăratele motive

Adelina Pestrițu și Virgil Steblea își vor uni destinul și în fața Lui Dumnezeu mâine, 20 iulie. Și dacă la cununia civilă le-au fost alături doar nașii, la ceremonia religioasă vor fi prezente sute de persoane apropiate, dar și fiica lor: Zenaida! De altfel, mirii au trimis peste 300 de invitații. Fosta prezentatoare TV și soțul său nu vor pleca însă în luna de miere, iar ea a spus care sunt adevăratele motive care stau în spatele acestei decizii.

Adelina Pestrițu și Virgil Steblea NU pleacă în luna de miere după nuntă

Adelina Pestrițu este nerăbdătoare să devină soția partenerului ei de viață și în fața Lui Dumnezeu și, ulterior, să petreacă împreună alături de fiica, părinții și prietenii lor. De la nunta celor doi vor lipsi tradițiile și superstițile, iar pe blogul ei a explicat de ce… și nu va exista nicio lună de miere, deocamdată. Potrivit mărturisirilor vedetei, ea și soțul său nu pot pleca din țară pentru că după ceremonia religioasă, vor fi nași pentru două cupluri care se căsătoresc, iar înainte de aceste evenimente, îi vor rupe turta fetiței lor.

“Nu am stabilit. Este foarte grea această decizie. E cea mai grea decizie. Sunt topită după ea, după nici trei ore sunt topită de dor și îmi e foarte greu. Ne-am gândit că luna de miere ar trebui să doar pentru noi, dar nu putem să plecăm o săptămână, două săptămâni pentru că nu putem să stăm fără Zenaida. Oricum nu putem să plecăm imediat după nuntă, pentru că vom fi nași de două ori, iar înainte să fim nași avem turta ei. Suntem prinși în tot felul de evenimente.”, a declarat Adelina Pestrițu, relatează jurnaliștii de la VIVA!

În timpul declarațiilor, viitoarea mireasă a explicat de ce la cununia civilă au fost prezenți doar nașii lor. “Ne-am dorit să fie extraordinar de restrâns, nu restrâns. Nici familiile noastre nu au participat la cununie. Era foarte cald afară și să o luăm prin primărie pe Zenaida cu oameni mulți și să o agităm, să transpire, să se plictisească… Nu am vrut treaba asta. Am fost, am semnat certificatul de soț și soție. Ăsta a fost scopul nostru la primărie. Nu a durat extraordinar de mult, dar am vrut să separăm lucrurile. Cununia civilă s-a făcut în mod restrâns pentru că dacă am fi invitat un prieten s-ar fi supărat restul prietenilor”, a mai dezvăluit frumoasa vedetă în cadrul aceluiași interviu.

Adelina Pestrițu, declarații despre al doilea copil

Întrebată când va deveni mămică pentru a doua oară, fosta moderatoare de la Kanal D a răspuns: “Al doilea? Nu știm… Trebuie să cerem aprobare de la Zenaida. I-am mai adus și un câine pe cap. Stai să o luăm ușor. Nobby este cea mai stresată și geloasă. Familia noastră s-a mărit cu un cățel. Îi fură jucăriile lui Zeny”.

Adelina Pestrițu și Virgil Steblea au o fetiță împreună

Adelina Pestrițu a devenit soția afaceristului Virgil Steblea pe 3 iulie 2019, iar la cununia civilă au participat doar nașii lor – și într-un articol postat pe blogul său, vedeta a mărturisit motivul pentru care a ales acea dată ca să își unească destinul cu partenerul ei de viață. Ei au o fetiță împreună, care a venit pe lume pe 3 august 2018. Fiica lor, Zenaida-Maria, s-a născut în urma unei operații de cezariană.