Adevărata cauză a morții lui Andrei Versace va fi stabilită peste un an! Dezvăluirile făcute de psihologul criminalist Liviu Chesnoiu: ”Mi-a atras atenția poziția în care a fost găsit cadavrul”

Andrei Versace a fost găsit fără suflare în apartamentul său, în cursul zilei de sâmbătă, 20 iulie 2024. Datele arată că nu au fost descoperite leziuni interne și externe, însă va fi un timp îndelungat de așteptare până când vor fi oferite rezultatele finale ale necropsiei. Care este, însă, motivul pentru care se va aștepta mai bine de un an pentru ca familia să intre în posesia rezultatelor analizelor? Informațiile se regăsesc mai jos, în articol.

În cursul zilei de sâmbătă, 20 iulie 2024, Andrei Versace a fost găsit fără suflare în propriul său apartament din sectorul 1 al Capitalei. În cazul cunoscutului influencer, poliția a deschis un dosar de moarte suspectă. Oamenii legii au fost alertați de paznicul imobilului, după ce ar fi simțit un miros înțepător. Vezi aici ce au transmis autoritățile, la scurt timp.

Trupul neînsuflețit al lui Andrei Pârvan a fost ridicat de medicii legiști, în ziua de sâmbătă. În cursul zilei de luni, 22 iulie 2024, a fost efectuată necropsia. Raportul cu rezultatele preliminare va fi transmis către procurori. Însă, sursele GÂNDUL au transmis că, momentan, cauza decesului este nedeterminată. În plus, există mai multe probe care vor fi analizate în laborator. Motiv pentru care rezultatele acestor analize vor fi disponibile abia peste un an. Medicii legiști au prelevat și probe în vederea stabilirii dacă influencerul a consumat substanțe interzise sau dacă a luat medicamente înainte de deces. Până când rezultatele oficiale ale necropsiei vor fi disponibile, familia trebuie să aștepte un timp îndelungat.

„În cazul lui Andrei Pârvan, cauza este nedeterminată, având în vedere gradul de putrefacție. Nu are leziuni interne și externe, iar mai multe probe vor fi analizate în condiții de laborator. Rezultatul lor îl vom afla peste un an, un an și jumătate”, au precizat, pentru GÂNDUL, surse din această anchetă.