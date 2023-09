Adevăratul motiv al despărțirii dezvăluit de Teo Trandafir după multă vreme: „Ne-am zis să facem într-un fel”

Teo Trandafir s-a măritat de tânără, iar despre acest aspect a vorbit în cadrul unei emisiuni. Vedeta postului Kanal D a vorbit deschis despre prima căsătorie, despre divorțul care a „pândit-o” la scurt timp, dar și despre modul în care a reușit să treacă peste această perioadă dificilă din punct de vedere emoțional. Iată mai jos, în articol, care a fost adevăratul motiv al despărțirii dintre prezentatoarea TV și soțul său, care activa ca pilot.

În cadrul unei emisiuni, Teo Trandafir nu s-a ferit să vorbească despre prima căsnicie. Vedeta postului turcesc Kanal D a dezvăluit, în fața lui Mihai Ghiță, care a fost motivul real al despărțirii dintre ea și bărbatul alături de care se vedea îmbătrânind. Prezentatoarea TV a vorbit deschis despre primul primul său divorț.

Povestea de dragoste dintre Teo Trandafir și pilotul întâlnit în tren – cum i-a adus destinul împreună

Teo Trandafir a dezvăluit care au fost adevăratele motive care au dus la despărțirea de soțul său, pilot. Meseria bărbatului a fost decisivă în cazul separării dintre cei doi. S-a căsătorit la vârsta de 22 de ani, în anul în care a avut loc Revoluția. La scurt timp după procesul de cunoaștere, cei doi au ales să meargă pe un drum comun. Dar relația maritală a durat mai puțin decât s-ar fi așteptat. S-au îndrăgostit în tren, în anul 1986.

„Era foarte frumos. Avea loc, eu nu (n.r. în tren). La un moment dat, eu aveam un ruj portocaliu, îmi aduc aminte parcă ar fi fost ieri. Locuiam în același cartier, ne încărcam brichetele în același cartier, că așa era. Ne făceam cumpărături la Drumul Tabere 34, cum se numea atunci. Mâncam prăjituri la aceeași cofetărie și nu ne văzuserăm niciodată. Când am coborât din tren, el avea în mână o cutie de magnetofon. Și mi-a scris numărul lui de telefon, i-am dat și eu numărul, mama s-a supărat. Era pe peron și n-a înțeles cum dau eu numărul de telefon unui băiat. Băiatul m-a sunat, am ieșit la un suc. Am devenit prieteni apropiați. Și am hotărât să ne căsătorim. Pentru că asta mi-ar fi acordat mie încă un pic de libertate.

Era obraznic cu tata. Respectuos, dar încerca să mă protejeze. Tata voia să știe unde sunt. Și mă suna pe fix. Și sună și zic «Auzi, cred că e tata». Zice: «Înțeleg că vreți să știți unde e fiica dumneavoastră. Asta nu știu. Dar pot să vă spun unde e soția mea». Mamă! Gândește-te că sunt zeci de ani de atunci și încă țin minte această frondă”, a povestit Teo Trandafir.

Adevăratul motiv al despărțirii dezvăluit de vedeta postului Kanal D

De altfel, prezentatoarea TV a continut să ofere detalii legate de prima căsnicie. Teo Trandafir a mărturisit că mariajul nu a mai continut din cauza programului pe care fostul soț îl avea. Pilot de meserie, bărbatul nu avea posibilitatea să petreacă mai mult timp acasă.

„Mi s-a părut fabulos. Plus că mă scotea în oraș. Mă lua de la facultate când ploua, în rarele dăți când era în București. Mă ducea până în stație, la 84. Apropo de a doua căsătorie. A venit la mine fostul meu soț. Politicos, galant, să-mi ia sacoșa. Pentru că nu sunt obișnuită cu asta, am crezut că voia să mi-o ia de tot. Nu sunt genul, nu îmi place să îmi deschizi ușa la mașină. Săracul nu avea de unde să știe. Meseria lui nu se putea face în București. Eu plângeam de fiecare dată când el pleca de acasă. Se întâmpla în fiecare zi de luni și se mai întorcea vineri seara sau sâmbătă dimineața. Atunci ne-am decis să facem într-un fel”, a mai spus Teo Trandafir.

„Eu nu mă pot reloca la nesfârșit. Acum am un copil. Pentru că dacă iubești cu adevărat pe cineva, îl lași să plece. Îi spui”, a mai spus prezentatoarea TV, în emisiune În Oglindă.