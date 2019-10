Adevăratul motiv pentru care Alex Velea participă singur la Asia Express. De ce rămâne Antonia acasă

Vestea că Alex Velea va participa singur la ”Asia Express” i-a luat prin surprindere pe toți fani său, aceștia dorind să știe, chiar de la ”sursă”, de ce nu merge și Antonia. Probleme în cuplu? Nici vorbă. Iar Antonia a reușit să clarifice lucrurile, astfel încât eventuale alte întrebări incomode să nu mai fie puse.

Timp de două luni, Alex Velea va sta departe de frumoasa Antonia și va filma pentru ”Asia Express”, iar partenera sa de viață va fi, cum se spune, ”femeie de casă”.

”Îmi va fi uşor cu copiii, pentru că mă vor ajuta mama mea şi părinţii lui Alex. Când sunt mulţi oameni în jurul lor, cei mici se alintă, dar sper să fie totul normal, ca până acum”, a spus Antonia. Bineînțeles, dorul de Alex Velea trebuie adus, neapărat, în discuție, iar Antonia mărturisește că îi va fi dor de el, cu atât mai mult cu cât nu vor putea să comunice telefonic. ”Sigur, mai ales că nu mă va putea suna deloc”, a mărturisit vedeta pentru click.ro.

Întrebată dacă ar fi participat la ”Asia Express”, Antonia a fost tranșantă: ”Nu m-am gandit la aşa ceva. Însă unul dintre noi trebuia să rămână acasă cu copiii”.

Fanii Antoniei opinii pro și contra

Antonia a fost protagonista unei şedinţe foto incendiare. Vedeta a primit cu bucurie invitația de a realiza un pictorial nud. Fanii frumoasei artiste s-au împărțit în două tabere: unii au felicitat-o pentru gestul ei, alții au criticat-o.

Întrebată dacă a simțit vreodată că frumusețea o încurcă, iubita lui Alex Velea a răspuns: “Da. Zilnic. Uneori, nu doar publicul, dar și oamenii din industrie te desconsideră, pun pe primul plan frumusețea. E un compliment, te simți bine, dar, la un moment dat, vrei să le spun că nu ești doar așa, știi? Ce am mai auzit de-a lungul timpului? Că Antonia e foarte frumoasă, dar cântă așa și-așa sau are succes că e frumoasă. Nu e nicio problemă, că nu mă consider o Whitney Houston sau ceva, dar nici nu m-am trezit peste noapte că vreau să fiu “famous” și atât, mie chiar îmi place ceea ce fac”.