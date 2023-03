Adevăratul motiv pentru care Crina Abrudan și-a dat demisia de la Antena 1. Ce a nemulțumit-o pe actuala „faimoasă” de la Survivor

Au trecut mai bine de 10 ani de când Crina Abrudan a decis să renunțe la televiziune! Vedeta prezenta știrile sportive la Antena 1, iar după ce s-a retras, a preferat să nu mai semneze cu niciun alt trust de presă. La vremea respectivă, blondina a făcut câteva declaraţii despre decizia pe care a luat-o, însă puţini sunt cei care ştiu, ce a nemulţumit-o pe concurenta de la Survivor România, de fapt.

Vreme de 15 ani, Crina Abrudan a fost prezentatoare de știri sportive, iar apoi, timp de 4 ani a lucrat în zona de radio. La un moment dat însă, fosta prezentatoare Tv a simţit că nu mai poate evolua, astfel a decis să lase în urmă acest domeniu. Nu a ezitat și a intrat în zona de afaceri, iar acum, la 45 de ani se poate declara o femeie împlinită din multe puncte de vedere.

Ce a nemulțumit-o, de fapt, pe actuala „faimoasă” de la Survivor

De-a lungul timpului, au apărut multe zvonuri în ceea ce priveşte motivul care a determinat-o pe vedetă să renunţe la cariera în televiziune. , Crina Abrudan, se pare că, nu a privit cu ochi buni avansarea Geaninei Ilieş de la postul de prezentatoare de ştiri sportive la cel de prezentatoare a jurnalelor de ştiri de weekend.

Faimoasa de la Survivor România era mai veche în trustul din Băneasa şi a considerat că ar fi fost firesc să primească ea această propunere de a avansa în carieră, mai ales că îşi dorea acest lucru de mult timp. Însă, în momentul în care şi-a dat seama că situaţia nu stă deloc aşa cum ea spera, a încheiat colaborarea cu Antena 1.

CITEŞTE ŞI: MOTIVUL PENTRU CARE CRINA ABRUDAN DE LA SURVIVOR 2023 A FOST PĂRĂSITĂ DE SOȚUL EI, GABI POPESCU. CÂND S-A ÎNTÂMPLAT ȘI DE CE

„În ultimul an, activitatea la sport s-a restrâns foarte mult. Se spune că am fost angajata GSPTV, nu e adevărat! Periodic, prezentam şi noi, de la Antena 1, ştiri la GSPTV. S-au scos şi acolo jurnalele live. În aceste condiţii, îmi doresc şi eu să evoluez din punct de vedere profesional. Nu prea mai aveam unde să evoluez, dacă sportul şi-a restrâns considerabil activitatea. E adevărat că s-a încheiat colaborarea mea cu departamentul Sport, dar e poveste de vreo două luni de zile. Eu de un an de zile le spun că nu-mi mai găsesc locul aici, nu mai sunt jurnale mari la sport, nu mai erau provocări şi, pur si simplu, nu mă mai simţeam bine la locul de muncă. În ultima vreme nu am mers cu plăcere la job pentru că nu mai aveam nicio satisfacţie. Pot mai mult şi vreau mai mult, acum e prea puţin pentru mine!”, declara Crina Abrudan la vremea respectivă.