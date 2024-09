Adevăratul motiv pentru care Cristina de la Insula Iubirii nu a șters pozele cu Andrei, deși sunt divorțați. S-a dat singură de gol!

Adio, dar rămâi cu mine! Cristina și Andrei Rotaru au divorțat la scurt timp după sfârșitul filmărilor de la Insula Iubirii, însă și-au mai dat o șansă. Au încercat să reia relația, doar că nimic n-a mai mers ca înainte. Toți au fost împotriva lor, pentru că au văzut neregulile făcute de bărbat cu ispita în reality show-ul de la Antena 1. Tânăra a început terapia, pentru a se vindeca de suferința produsă de fostul ei soț. Totuși, se pare că nu l-a dat uitării. Gestul care a dat-o de gol, în fața tuturor!

Cristina n-a putut să-l uite pe Andrei, chiar dacă a ales să-l părăsească. Se pare că 10 ani de căsnicie n-au putut fi dați uitării atât de repede de către fosta concurentă de la Insula Iubirii. Tânăra a avut nevoie de terapie după separarea de fostul ei soț, pentru că nu a fost ușor deloc de îndurat ce i-a făcut acesta cu ispita Diandra, în timpul show-ului de la Antena 1. Chiar și așa, Cristinei nu îi este ușor să se detașeze de tot. A recunoscut în fața tuturor de ce nu a putut să șteargă fotografiile cu fostul ei partener de viață de pe rețelele de socializare.

Daiana a întrebat-o, în timpul unui live pe TikTok, de ce nu a șters încă fotografiile cu Andrei din mediul online. Cristina a fost foarte sinceră și a recunoscut că încă nu s-a putut debarasa de tot. Chiar dacă au divorțat și au luat-o pe căi diferite, aceasta nu a putut da uitării brusc cei 10 ani de mariaj. Fără ezitare, le-a spus tuturor că nu a avut puterea necesară să facă curățenie la ea în viață, așa că mai are niște sentimente și amintiri în suflet legate de Andrei Rotaru.

Ce-i drept, ea a recunoscut în repetate rânduri că nu-i este ușor să uite întreaga căsnicie, că este un drum lung până când lucrurile vor intra pe făgașul normal la ea în viață.

„Pentru că nu am făcut curățenie la mine în viață, mai am niște poze într-un dosar, mai am niște amintiri și sentimente în suflet, mai durează până mă debarasez de tot”, a ținut să spună Cristina, într-un live pe TikTok.